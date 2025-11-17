Ми можемо створити майбутнє, де енергія буде не лише доступною, а й розумною - гендиректор Schneider Electric

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, відкрив свій щорічний Innovation Summit у Копенгагені, який зібрав понад 5 000 клієнтів, представників влади, співробітників та лідерів галузі, зокрема 600 керівників рівня C з майже всіх ключових секторів економіки.

У своєму виступі генеральний директор Schneider Electric Олів’є Блюм окреслив зміну енергетичного ландшафту та підкреслив постійну трансформацію компанії у відповідь на потреби ринку. Він представив стратегічне бачення, яке закріплює позицію Schneider Electric як енергетичного технологічного партнера.

«Все, що для нас важливо — наша планета, люди, партнери — залежить від енергії», — сказав Олів’є Блюм. — «Але сьогодні енергія має робити більше. Вона повинна надихати нас на інновації, забезпечувати конкурентоспроможність і створювати майбутнє, яке буде сталим і стійким. Schneider Electric — ваш енергетичний технологічний партнер. Ми електрифікуємо, автоматизуємо та цифровізуємо кожну галузь, бізнес і дім, забезпечуючи ефективність та сталість для всіх».

Блюм наголосив на невідкладності цього підходу. Очікується, що глобальні потреби у електроенергії зростуть на 60% протягом наступних 15 років, що створює тиск на інфраструктуру. Водночас частка відновлюваних джерел енергії, особливо сонячної та вітрової, потроїться до 2030 року, що потребує розумнішої та стійкішої інфраструктури.

«Ми всі живемо у часи глибоких змін. Зміни, які ми спостерігаємо в кліматі та технологіях, — це не просто виклики. Це сигнали, що наша індустрія має розвиватися. Ми не можемо просто реагувати на ці зміни — ми повинні бути їх рушійною силою. У Schneider Electric ми прагнемо допомагати нашим партнерам, клієнтам і галузі не просто адаптуватися, а процвітати у новій енергетичній епосі», - зазначив Олів’є Блюм.

Енергетичні технології — ключ до майбутнього

Schneider Electric вже багато років є піонером у поєднанні електрифікації, автоматизації та цифрового інтелекту — напрямку, який компанія визначає як energy technology (енергетичні технології).

«Ми створюємо технології, які роблять енергетичний перехід можливим», — підкреслив Блюм. — «Це не нова місія для нас — це зобов’язання, засноване на майже двох століттях інновацій, партнерства та впливу».

Schneider Electric інтегрує управління енергією та автоматизацією в режимі реального часу з масштабованим програмним забезпеченням та послугами в кожному секторі, включаючи будівлі, центри обробки даних, фабрики, заводи, мережі та інфраструктуру.

Через платформу EcoStruxure компанія інтегрує інтелект на кожному рівні — спрощуючи складні системи, підвищуючи ефективність операцій і допомагаючи клієнтам розкрити повний потенціал енергії та ресурсів. Це створює єдині підключені екосистеми, у яких ШІ, дані та люди працюють разом без бар’єрів.

Приклади партнерських проєктів

Дата-центри: Schneider Electric співпрацює з NVIDIA та EcoDataCenter у створенні передової AI-фабрики для платформи DeepL. Цей центр інновацій містить перший у Європі NVIDIA DGX GB200 SuperPod із понад 4 000 GPU, що працюють на інфраструктурі Schneider Electric. Система забезпечує повністю автоматизоване керування — від виявлення витоків до теплового моніторингу — у режимі реального часу.

Промисловість: Компанія Acciona разом із Schneider Electric і AVEVA створила безпечну масштабовану цифрову платформу управління енергоспоживанням та активами. Завдяки аналітиці на базі ШІ компанія знизила операційні витрати на 5%, скоротила простої та подовжила термін служби обладнання.

Будівлі: Schneider Electric допомогла Sidara створити стійкий, енергоефективний офіс у Лондоні для понад 1 000 працівників. Будівля автоматично контролює якість повітря, температуру та вологість, підтримуючи 90-бальний комфортний рейтинг за стандартом WELL і працюючи з цілодобовою надійністю (24/7 uptime).

Основні технологічні напрями, представлені на саміті

• Digital Core: AI та дата-центри нового покоління, партнерства у сфері мікрочипів і сучасного охолодження (Motivair by Schneider Electric)

• Intelligent Living & Sustainable Spaces: розумні будинки, рішення для прос’юмерів та модернізовані системи електророзподілу

• Agile Automation: відкриті програмно-визначені платформи автоматизації (EcoStruxure Automation Expert, AVEVA)

• Connected Ecosystems & Operational Resilience: сервіси EcoCare, Energy Command Center та рішення для інфраструктури електромобілів

Сила партнерства

У центрі виступу Блюма — партнерство та співпраця.

«Виклики, що стоять перед нами, надто масштабні для однієї компанії чи галузі», — сказав він. — «Саме партнерство та взаємозв’язок відкривають шлях до повного спектра можливостей».

Блюм змалював бачення майбутнього, де енергія не просто доступна, а розумна, де домівки та підприємства виробляють більше, ніж споживають, а інфраструктура адаптується в реальному часі.

«Майбутнє — це не те, на що ми чекаємо. Це те, що ми створюємо. Давайте створимо його разом», — підсумував він.

Інноваційний форум у Копенгагені

Копенгаген обрано місцем проведення Innovation Summit 2025 завдяки його прогресивній енергетичній інфраструктурі та сталому міському розвитку.

Подія зібрала понад 100 спікерів та 5 000 учасників, включно з Electricians’ Day, який відвідали понад 1 500 електриків, зокрема 200 студентів, щоб отримати навички для розумних і сталих будинків майбутнього.

Нові оголошення Schneider Electric під час саміту

• Запуск SE Advisory Services — нового глобального консалтингового бренду Schneider Electric.

• Реалізація технологічної платформи для Kassø Power-to-X, першого у світі комерційного заводу з виробництва е-метанолу.

• Партнерство з Roca Group для цифрової трансформації 80 заводів у світі.

• Нове дослідження Schneider Electric: Європа може заощаджувати 250 млрд євро щорічно до 2040 року завдяки прискореній електрифікації.

• Запуск Schneider Boost Pro — локального рішення для зберігання енергії на підприємствах.

• Представлення серії вимикачів Lauritz Knudsen у Данії, створеної у співпраці з місцевими електриками.

• Оновлення від AVEVA щодо цифрових двійників для промисловості.

Про Schneider Electric

Schneider Electric — світовий лідер у сфері енергетичних технологій, який забезпечує ефективність та сталість через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію.

Компанія надає рішення для будівель, дата-центрів, заводів, інфраструктури та енергомереж, створюючи відкриті, взаємопов’язані екосистеми, що підвищують продуктивність, стійкість і сталість.

До портфоліо входять інтелектуальні пристрої, програмно-визначені архітектури, системи на базі ШІ, цифрові сервіси та консалтинг.

Schneider Electric налічує 160 000 співробітників і понад 1 млн партнерів у більш ніж 100 країнах і послідовно входить до списку найсталіших компаній світу.

