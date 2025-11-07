Електрифікація може заощадити Європі 250 мільярдів євро щороку

• Згідно з останнім звітом Schneider Electric, ЄС щороку витрачає 380 мільярдів євро на імпорт енергії, причому майже 60% енергопостачання надходить із-за кордону.

• Прискорена електрифікація та розвиток ініціатив прос’юмерів можуть створити до 1 мільйона нових робочих місць у місцевих галузях.

• Потенціал дахових сонячних електростанцій у ЄС оцінюється більш ніж у 1 000 ГВт — у 10 разів більше, ніж нинішня встановлена потужність.

Копенгаген, Данія, 22 жовтня 2025 року — Schneider Electric, лідер у сфері цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, представила нове дослідження, яке підкреслює ключову роль електрифікації у майбутньому Європи. Наразі рівень електрифікації в Європі становить лише 21% — показник, що не змінився за останнє десятиліття та на 10% нижчий, ніж у Китаї, де відбувається швидка електрифікація. Водночас вартість енергії для побутових споживачів у ЄС становить 0,27 євро за кВт·год, у США — 0,15 євро, а в Китаї — 0,08 євро. Це означає, що щоденне енергоспоживання для кожного громадянина ЄС коштує утричі дорожче, ніж для мешканців Китаю.

Звіт «Енергетична безпека та конкурентоспроможність Європи – прискорення електрифікації» показує, що завдяки активнішому переходу на електрику Європа може заощаджувати 250 мільярдів євро щороку до 2040 року. Так зване «енергетичне триєдинство» — баланс між доступністю, безпекою та сталим розвитком — залишається викликом, адже висока залежність від імпорту викопного палива утримує ціни на високому рівні й віддаляє досягнення кліматичних цілей. Водночас викиди в ЄС уже скоротилися на 37% порівняно з рівнем 1990 року.

Дослідження наголошує, що темпи та рівень електрифікації у різних країнах Європи суттєво відрізняються через різницю в інфраструктурі, політиці, зрілості ринків та споживчій поведінці. Деякі країни, наприклад скандинавські, досягли помітного прогресу в електрифікації транспорту та будівель, тоді як інші лише починають масштабувати свої зусилля. Південна Європа демонструє вищі показники електрифікації будівель, тоді як Західна та Центральна Європа зосереджуються на індустріальній електрифікації та розвитку прос’юмерських ініціатив. Щоб залишатися конкурентоспроможною на світовій арені, Європі необхідно прискорити перехід до більш електрифікованої економіки.

У звіті визначено кілька ключових напрямів політики, які слід реалізувати.

Передусім, урядам потрібно зменшити різницю в ціні між електроенергією та природним газом, поступово скасовуючи субсидії на викопне паливо та реформуючи податкову систему, щоб стимулювати використання чистої енергії.

Не менш важливим є прискорення фінансування — спрощення доступу до інвестицій, запровадження цільових стимулів (особливо для малого та середнього бізнесу) та спрямування доходів від торгівлі викидами та інноваційних фондів на проєкти з електрифікації.

Також звіт підкреслює необхідність розвитку місцевих ринків, що передбачає обов’язкову електрифікацію нових будівель і промислових процесів, підтримку швидкого впровадження теплових насосів і електромобілів, а також заохочення ініціатив прос’юмерів.

Крім того, важливо сприяти локальному розвитку через сталу державну закупівлю, прискорення стандартизації та підтримку європейських інновацій і виробництва — це дозволить повною мірою реалізувати економічні та соціальні переваги електрифікації по всьому континенту.

Коментуючи результати дослідження, Лоран Батаяль, виконавчий віцепрезидент Schneider Electric у Європі, зазначив: «Це дослідження є одним із найґрунтовніших аналізів потенціалу електрифікації Європи та політичних дій, необхідних для його реалізації. Воно підкреслює, що електрифікація є життєво важливою — не лише для досягнення кліматичних цілей, а й для стимулювання економічного зростання, енергетичної незалежності та промислової конкурентоспроможності. Європа має терміново подолати стагнацію електрифікації. Технології вже існують і готові до впровадження. Тепер необхідні відповідні стимули з боку політики та рішучі дії бізнесу, щоб розкрити економічний і екологічний потенціал, якого ми потребуємо сьогодні».

