Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – грудень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Перша половина грудня 2025 року пройшла в очікуванні засідання Комітету ФРС США та рішення щодо нового рівня ключової ставки. 10 грудня на засіданні, як і очікували ринки й інвестори, Комітет ухвалив рішення про наступний етап пом’якшення, що змістило процентні ставки ФРС до нового діапазону: від 3,5% до 3,75%. Після озвучення рішення про новий діапазон ставок голова ФРС Джером Пауелл повідомив, що Комітет вирішив знизити ставки через низку чинників, серед яких – охолодження на ринку праці у США, тобто фактичне зростання рівня безробіття. За його словами, ФРС вважає, що нещодавні показники зайнятості (близько 60 тисяч робочих місць) були «завищені». «Немає безризикового шляху для політики, коли ми долаємо цю суперечність між нашими цілями щодо зайнятості та інфляції. Наш обов'язок — переконатися, що одноразове підвищення рівня цін не стане постійною проблемою інфляції», — зазначив Джером Пауелл.

Чи буде наступне зниження ставки наприкінці січня 2026 року – одне з головних питань, на яке у ФРС не дали відповіді. У ФРС кажуть, що рішення щодо наступного голосування наприкінці січня ще не ухвалено. Джером Пауелл вважає, що після зниження на три чверті пункту процентні ставки перебувають у діапазоні нейтральних – на рівні, якого прагне ФРС, оскільки він не прискорює та не уповільнює економічного зростання. Тим часом голова ФРС відкинув припущення, що наступного року може відбутися підвищення ставки.

Для пари EUR/USD чергове зниження ключової ставки означає продовження тренда послаблення позицій долара США. Фактично за кілька днів після рішення ФРС про новий діапазон ставок курс досяг рівня $1,1740, хоча саме в день голосування Комітету ФРС (10 грудня) перебував на рівні $1,1628. Отже, курс долара тестує нові рівні. Деякі західні аналітики навіть вважають, що цілком імовірний рух до позначки $1,1800 і навіть далі.

Поки у США відбуваються етапи пом’якшення монетарної політики, Європейський центральний банк продовжує триматися консервативної позиції. Президент ЄЦБ Крістін Лагард зауважила, що економіка єврозони продемонструвала стійкість перед обличчям геополітичних та економічних потрясінь. Однак наголосила, що для розкриття її повного потенціалу необхідні глибші структурні реформи, додавши, що лише через монетарну політику цієї мети неможливо досягти.

Оскільки позиція ФРС пом'якшується, а ставки ЄЦБ залишаються стабільними, різниця в ставках зменшується на користь євро. Тож наразі трейдери бачать менший ризик зниження для євро й очікують, що пара EUR/USD залишатиметься вище за $1,1650. Контраст між ставками ФРС і сигналами ЄЦБ про відсутність зниження ставок стимулює відтік капіталу до європейських активів і непогано підтримує євро на горизонті найближчого місяця.

Внутрішній український контекст

У першій половині грудня гривня трималась у коридорі 42,26–42,33 грн за долар (офіційний курс), причому з короткостроковою тенденцією до укріплення – 8 грудня на міжбанку середнє значення курсу досягло рівня 42,03 грн/дол., хоча далі в грудні курс все одно повернувся до значень вище за 42,2 грн/дол.

У грудні гривню підтримало кілька важливих чинників. Один із найголовніших – це збільшення міжнародних резервів: за попередніми даними НБУ, на 1 грудня резерви становили 54,748 млрд доларів. Отже, в листопаді резерви зросли на 10,6%. Як пояснили в Нацбанку, така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті. Наразі обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку і забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Завдяки надходженням від партнерів на рахунки уряду в НБУ в листопаді надійшло 8,147 млрд доларів, з яких найбільша сума (6,880 млрд дол.) – від від ЄС у межах ініціативи країн G7 ERA й інструменту Ukraine Facility. Продаж валюти Нацбанком на ринку в листопаді зменшився порівняно з жовтнем – НБУ продав на валютному ринку 2,728 млрд доларів, викупив до резервів 1,3 млн доларів, тож чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,727 млрд доларів.

Облікова ставка НБУ не змінились: 11 грудня в НБУ поінформували, що залишили ставку на рівні 15,5% річних. У Нацбанку пояснили: рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Поки що ситуація така, що гривня не має переживати різких ривків, проте надалі (вже в 2026 році) на курс гривні буде тиснути низка чинників, серед яких, зокрема, можливі складнощі з надходженням зовнішньої допомоги (та зменшення розміру такої допомоги). Крім того, серед ризик-чинників, здатних вплинути на девальваційний тренд, – збільшення бюджетних видатків на потреби оборонного сектору, дефіцит робочої сили на ринку праці, ускладнення функціонування енергетики в умовах постійних ракетно-дронових атак, нові хвилі міграції за кордон.

Загалом на 2026 рік базовий сценарій Національного банку передбачає, що Україна отримає більш ніж 45 мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Але, як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, величезний вплив на перспективи має подальша підтримка міжнародних партнерів, зокрема взаємодія з Міжнародним валютним фондом. Важливо, що наприкінці листопада місія Міжнародного валютного фонду й українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до фінансування розміром 8,1 млрд доларів. Нова угода передбачає комплекс заходів фіскальної та монетарної політики, які мають стати основою програми, а основними цілями програми є підтримка макроекономічної стабільності, відновлення боргової та зовнішньоекономічної стійкості, боротьба з корупцією та підвищення якості врядування.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

У першій половині грудня долар США на українському ринку мав різносторонній рух, проте переважним залишався тренд на укріплення долара та, відповідно, послаблення гривні.

Протягом перших двох тижнів грудня курс змінювався таким чином: на міжбанку курс продажу на початку місяця перебував на позначці 42,37 грн/$, далі 8 грудня гривня укріпилася до 42,02 грн/$, пізніше в грудні гривня втрачала: курс сягнув рівня 42,43 грн/$, а тоді відбувся відкат до рівня 42,2 грн/$.

У першій половині грудня середній курс купівлі знаходився у коридорі 41,9–42,10 грн/$ за готівковим ринком, а продаж був у межах 42,35–42,55 грн/$. У касах банків спред між курсом купівлі та продажу порівняно з листопадом не змінився та становить станом на середину грудня 0,45–0,6 грн/дол.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. На світових ринках курс долара послабився внаслідок чергового етапу пом’якшення монетарної політики ФРС, ухвалення 10 грудня рішення Комітету ФРС про зниження ключової ставки надали значний поштовх до послаблення долара. Міжнародні резерви зросли на 10,6% – до 54,748 млрд доларів. Це відбулося завдяки надходженням від міжнародних партнерів (у листопаді надійшло 8,147 млрд дол.), а також внаслідок зменшення обсягів продажу валюти Нацбанком на ринку.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні) : базовий діапазон 42,15–42,50 грн/$ із можливими різноспрямованими коливаннями.

: базовий діапазон 42,15–42,50 грн/$ із можливими різноспрямованими коливаннями. Середньостроково (2–3 місяці) : 42,25–42,95 грн/$. На міжнародному ринку на послаблення долара може вплинути політика ФРС із поетапного пом’якшення та подальші кроки зі зниження ключової ставки на базі оновлених даних щодо інфляції та ситуації на ринку праці у США. В Україні гривня перебуватиме під впливом кількох ключових чинників: продовження бойових дій, складна ситуація в енергетичному секторі, зниження економічної активності, стабільність надходжень фінансової допомоги від кредиторів і партнерів.

: 42,25–42,95 грн/$. На міжнародному ринку на послаблення долара може вплинути політика ФРС із поетапного пом’якшення та подальші кроки зі зниження ключової ставки на базі оновлених даних щодо інфляції та ситуації на ринку праці у США. В Україні гривня перебуватиме під впливом кількох ключових чинників: продовження бойових дій, складна ситуація в енергетичному секторі, зниження економічної активності, стабільність надходжень фінансової допомоги від кредиторів і партнерів. Довгостроково (6+ місяців): закладений у державному бюджеті на 2026 рік середньорічний курс на рівні 45,7 гривень за долар вказує на високу імовірність продовження девальваційного тренда протягом наступного року. Реалістичним виглядає орієнтир — 43,4–44,90 грн/$ до середини 2026 року.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Курс євро на українському ринку в першій половині грудня впевнено укріплювався: впродовж двох тижнів офіційний курс євро змістився з позначки 48,89 грн/€ до значення 49,51 грн/€.

Ключові спостереження

Ø Геометрія курсів:

o Курс продажу готівкового євро на початку перебував біля позначки 49,45–49,50 грн/€. Проте ближче до середини грудня євро укріпився, і на готівковому ринку середній курс продажу євро досягнув позначки 49,8 грн/€. Це відображає тренд міжбанку, де на початку місяця курс продажу був на рівні 49,28 грн/€, а в середині місяця – 49,50 грн/€.

Ø Попит і пропозиція:

o Попит на євровалюту залишається на доволі високому рівні, особливо з боку бізнесу, що проводить розрахунки з європейськими продавцями в євро. На готівковому ринку євровалюту також активно купують, очікуючи на подальшу тенденцію укріплення євро в 2026 році.

o Спред між курсом купівлі та курсом продажу євро на готівковому ринку в грудні не змінився та залишається високим – в межах 0,5–1 грн/€.

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст : євровалюта укріплюється завдяки стратегії ФРС, спрямованій на зниження ставок, що послаблює долар США. Підтримку євровалюті надають і сигнали від ЄЦБ про незмінність ставок і оптимістичні перспективи розвитку економіки єврозони в 2026 році.

: євровалюта укріплюється завдяки стратегії ФРС, спрямованій на зниження ставок, що послаблює долар США. Підтримку євровалюті надають і сигнали від ЄЦБ про незмінність ставок і оптимістичні перспективи розвитку економіки єврозони в 2026 році. Внутрішній ринок: попит на євро в готівковому сегменті тримається на стабільному рівні, але програє попиту на долар США.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро залишатиметься в діапазоні 49,30–49,98 грн/€.

євро залишатиметься в діапазоні 49,30–49,98 грн/€. Середньостроково (2–3 місяці): в разі ще одного зниження ставки ФРС у січні на 25 б. п. євровалюта активніше укріплюватиметься, на українському ринку коливання можуть сягнути рівня 50,20–53,20 грн/€.

в разі ще одного зниження ставки ФРС у січні на 25 б. п. євровалюта активніше укріплюватиметься, на українському ринку коливання можуть сягнути рівня 50,20–53,20 грн/€. Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — зростання курсу євро до 52,50–56,90 грн/€. Згідно зі звітом «Економічний прогноз 2026» Інституту економіки Mastercard очікується, що економіка Європи збереже стабільні темпи зростання у 2026 році, що підтримуватиметься нижчою інфляцією, зниженням процентних ставок, стійким споживчим попитом і сприятливою фіскальною політикою.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Долар США перебуває під тиском монетарної політики ФРС США, а також невизначеності щодо подальших етапів зниження ключової ставки протягом 2026 року. Наразі економіка США стикається зі значними економічними потрясіннями, включаючи тарифи, дефіцит робітників через імміграційні обмеження Дональда Трампа та масштабні скорочення державних витрат. Для ФРС рівень прогнозованості ускладнений відсутністю комплексних даних про ціни та ринок праці, збір яких було припинено під час зупинки роботи уряду.

У грудні та на початку січня ринки очікують на подальше послаблення долара, реалістичним наразі виглядає коридор $1,1690–1,1810.

Для українських інвесторів ключовою валютою накопичень залишатиметься долар, купівлю якого варто передбачити в межах середньострокової та довгострокової стратегії.

EUR/UAH

Євровалюта в грудні на українському ринку укріплюється, але імовірність різких коливань і короткострокових відкатів залишається. Однак євро найближчим часом буде триматися висхідного тренда завдяки загальносвітовому ринковому тренду укріплення щодо долара. Стратегія залучення євровалюти до портфелів інвесторів має бути виваженою, і хоча стратегічно євро має високий потенціал зростання, висока волатильність курсу може вплинути на майбутню дохідність у разі рішення про терміновий вихід з євроінвестицій.

Загальна стратегія

Поетапне зниження ключової ставки ФРС США веде до послаблення долара, а на подальші рішення Комітету ФРС щодо рівня ставки впливатимуть дані про ціни та ринок праці у США. Євровалюта впевнено укріплюється на тлі рішень ФРС і відсутності різких змін у політиці Європейського центрального банку, який поки що зберігає поточний рівень ставок.

З огляду на світові тенденції, у середньостроковій і довгостроковій стратегії інвесторам доцільно вибрати долар ключовою валютою заощаджень, адже навіть послаблення цієї валюти не впливає на рівень ліквідності доларових заощаджень. Накопичення в євровалюті доцільно використовувати для короткої позиції, а також як диверсифікацію портфеля під час формування довгострокової валютної програми.

Ключові прогнози щодо валютного ринку в Україні пов’язані з девальвацією гривні протягом 2026 року. Це означає стабільний попит на долар і часті сплески пікового попиту на євровалюту. В умовах високих ризиків, пов’язаних із продовженням бойових дій, складною енергетичною ситуацією, зниженням економічної активності, проблемами на ринку праці та складною прогнозованістю надходження коштів від партнерів наступного року, попит на долар у короткостроковій перспективі зростатиме. Національний банк України триматиметься стратегії курсової гнучкості, що означатиме відсутність різких девальваційних гойдалок і своєчасне згладжування коливань. Майбутнє послаблення гривні дозволяє інвесторам формувати надійний портфель валютних заощаджень у ліквідних іноземних валютах, де базовими залишатимуться долар і євро.

Цей матеріал підготовлений аналітиками міжнародної мультисервісної продуктової FinTech-платформи КИТ Group та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається, як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики та ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання та аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа формату маркетплейс, яка надає фінансовим компаніям доступ до сервісів просування їхніх послуг, а також рекламно-консультаційні послуги.

Ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі) № 39806926 від 06.06.2024.