Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Міжнародний контекст

Перша половина вересня на світових фінансових ринках, як ы на українському, минула під знаком очікування ключового рішення Федеральної резервної системи США. Голова ФРС дав зрозуміти, що політику доведеться коригувати, аби не «перетягнути» економіку, яка вже показує ознаки охолодження. Інфляція у серпні знову трохи підросла, але не критично, а ринок праці поступово слабшає. Це поставило інвесторів у режим очікування: чи знизить ФРС ставку вже у вересні, чи візьме паузу. Від цієї відповіді залежатиме не тільки долар, а й динаміка євро, гривні, а також ціни на золото, акції та навіть криптовалюти.

Європа на цьому тлі виглядає доволі спокійно. Інфляція тримається близько 2% — це той рівень, на який орієнтується Європейський центробанк. Нових причин для підвищення ставок немає, тому регулятор вирішив нічого не змінювати. Економіка єврозони зростає дуже повільно, і це не дає євро сильних аргументів для зміцнення.

Нафта й газ у серпні–вересні не додали інтриги: ціни залишалися більш-менш стабільними, без нових пікових коливань. Для євро це навіть мінус, бо відсутність енергетичного тиску знімає потребу від ЄЦБ діяти жорсткіше.

Фактичне зниження ставки ФРС ще не відбулося, але ринок уже живе в очікуванні цього кроку, який аналітики вважають найбільш імовірним. І глобально, і в Україні долар поступово слабшає саме тому, що інвестори закладають у ціни високу ймовірність пом’якшення політики американського центробанку.

У парі євро/долар спостерігається бачимо відновлення євро без власних драйверів — виключно завдяки ослабленню долара. В Україні долар також дрейфує донизу. Це означає, що «дешевший» долар фактично вже врахований у котируваннях. Водночас якщо ФРС таки знизить ставку у вересні, реакція може бути короткою й помірною, адже більшу частину потенційного впливу цього сценарію ринок вже відіграв. Але якщо ФРС піднесе сюрприз у вигляді збереження ставки долар отримає шанс на короткостроковий відкат угору — ринку доведеться швидко переглянути свої оцінки та очікування.

Внутрішній український контекст

В Україні ж ситуація залишається контрольованою. Нацбанк має рекордні резерви і може згладжувати будь-які стрибки попиту чи пропозиції валюти. Офіційний курс гривні плавно зміцнюється, а готівковий ринок рухається в тому ж руслі, без різких відхилень. Спреди — різниця між купівлею і продажем — залишаються стабільними, що свідчить про консенсус між регулятором і ринком.

Ключове питання для найближчих тижнів: як саме відреагує долар на рішення ФРС. Якщо ставку знизять, гривня може отримати додаткову підтримку, а євро піднятися трохи вище. Якщо ж ставку залишать незмінною, долар збереже свою перевагу, і український ринок це відчує.

Головною новиною першої половини вересня став урядовий орієнтир по курсу долара, закладений до проєкту бюджету 2026 року — середньорічний курс 45,6 грн/$. Він близький до очікувань бізнес-спільноти: за результатами опитування Європейської бізнес асоціації компанії-члени закладають у свої фінансові плани на 2026 рік 46 грн/$, що вище за очікуваний курс на 2025 рік — 44 грн/$. Загалом, у прогнозі українського уряду та бізнесу бачимо девальваційний консенсус — передумови для зворотного процесу поки що відсутні.

Курс долара США: динаміка та аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Вересень для долара проходить у режимі плавних коливань з майже пласким понижувальним трендом. На глобальних ринках долар уже відіграв більшу частину очікувань щодо ймовірного зниження ставки Федеральної резервної системи у вересні, і це відобразилося на внутрішньому українському ринку.

Протягом останніх 30 днів курс поступово сповзав униз: середній рівень купівлі знизився з 41,20 до 41,05 грн/$, продажу — з 41,65 до 41,50 грн/$, офіційний курс НБУ — із 41,35 до 41,25 грн/$. Це було рівномірне й контрольоване зниження, без різких імпульсів. У другій декаді вересня долар тримається у вузькому коридорі 41,00–41,30 грн/$ за готівковим ринком, а продаж залишався в межах 41,45–41,60 грн/$.

Офіційний курс НБУ рухається синхронно з ринковим, зберігаючи «якоріння» ринку. Спреди між купівлею та продажем тримаються у вузькому коридорі 0,40–0,50 грн, а ринкові курси зберігають рівновіддаленість від офіційного, що свідчить про наявність «курсового консенсусу» між ринком та регулятором.

Ключові фактори впливу

Міжнародний контекст. На світових ринках індекс долара відчув тиск через очікування зниження ставки ФРС. Це відобразилось і в Україні: курс уже враховує більшість прогнозів, і додатковий простір для ослаблення обмежений. Резерви НБУ. Україна має рекордний запас міжнародних резервів, що дозволяє регулятору гнучко та оперативно згладжувати локальні коливання. Поведінковий фактор. Населення не створює ажіотажного попиту на долар, орієнтуючись на більш еластичний в курсоутворенні євро. Це знижує ризики для доларового готівкового сегменту і мінімізує тиск на ринок.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 41,00–41,50 грн/$ із ймовірними відхиленнями у разі нових сигналів від ФРС з тяжінням до нижньої межі прогнозу в разі зниження ставки.

Середньостроково (2–3 місяці): 41,30–42,00 грн/$. Якщо ФРС знизить ставку, долар може короткостроково просісти до нижньої межі, але фундаментально «подушка» підтримки для долара зберігається.

Довгостроково (6+ місяців): сценарій плавної девальвації гривні зберігається. При стабільних зовнішніх надходженнях очікуваний орієнтир — 43,00–44,50 грн/$ до середини 2026 року за умови незмінності широкого контексту поточної ситуації.

Радимо звернути увагу на наше сценарне моделювання курсів для різних дій ФРС, яке було оприлюднене у попередньому прогнозі, і доступне за цим посиланням.

Курс євро: динаміка та аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

У першій половині вересня євро на українському ринку демонстрував стриману динаміку з поступовим зміщенням до верхніх меж діапазону. За тиждень котирування на купівлі утримувались у коридорі 48,00–48,10 грн/€, на продажу — 48,65–48,75 грн/€. На 30-ти денному горизонті видно хвилеподібну динаміку: спад наприкінці серпня, стабілізація на початку вересня та нова спроба підйому ближче до середини місяця.

Специфіка розташування курсів

Звертає на себе увагу характерна зміна «геометрії»: курс купівлі упродовж попереднього тижня явно «притискається» до офіційного курсу НБУ, тоді як курс продажу поступово віддаляється від нього. При цьому сам спред між купівлею та продажем (0,50–0,60 грн/€) залишається відносно стабільним. Це може свідчити, що:

Попит населення на купівлю євро знизився, і банки з обмінниками готові приймати валюту від клієнтів майже за офіційним курсом, не закладаючи додаткової премії.

Курс продажу євро тримається вище як страхова премія на випадок різких змін на глобальних ринках або нового витка попиту. Іншими словами, оператори валютного ринку закладають потенційну імовірність зростання курсу євро, навіть якщо вона не реалізується.

Фактично, ми бачимо баланс між «спокоєм» на стороні пропозиції та обережною «передбачливістю» на стороні продажу.

Ключові фактори впливу

Глобальний контекст: очікування на вересневе рішення ФРС створюють нервозність на світових ринках. Євро намагається тримати позиції проти долара, але без власних драйверів для зростання.

Внутрішній ринок: попит на готівкове євро після літнього піку охолов, спекулятивна активність знизилася, що відображає стабілізація та звуження спреду між курсами купівлі і продажу.

Поведінковий фактор: населення і бізнес схильні використовувати євро радше як інструмент диверсифікації та спекуляцій, ніж основний актив для операцій чи заощаджень.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): євро ймовірно залишатиметься в діапазоні 48,20–48,80 грн/€, із імовірністю коротких виходів до 49,00 грн/€ у разі слабких сигналів для долара з США.

Середньостроково (2–3 місяці): збереження ставок ФРС може втримати євро у «боковику» 48,50–49,50 грн/€, тоді як зниження ставки у США здатне дати поштовх до 50,00 грн/€.

Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — плавне підняття у коридор 49,50–51,00 грн/€ з урахуванням очікуваного послаблення долара та поступового відновлення європейської економіки.

Радимо звернути увагу на наше сценарне моделювання курсів для різних дій ФРС, яке було оприлюднене у попередньому прогнозі, і доступне за цим посиланням.

Рекомендації: долар чи євро — купувати, продавати чи чекати?

USD/UAH

Долар на внутрішньому ринку вже заклав у котирування високу ймовірність вересневого зниження ставки ФРС. Це означає, що простір для подальшого просідання обмежений.

Купувати «на дні» сенсу майже немає — краще розподіляти покупки траншами, не намагаючись спіймати ідеальний момент.

Якщо ж ФРС несподівано залишить ставку без змін, долар може коротко відіграти вгору, і це стане нагодою для тих, хто тримає резерви, частину продати з вигодою.

Для середньострокових планів долар залишається «якорем» портфеля, але зараз не час для великих разових угод — ліквідність і гнучкість важливіші.

EUR/UAH

Євро демонструє цікаву «геометрію»: курс купівлі наближається до офіційного, тоді як продаж відходить угору. Це сигналізує про менший попит на євро з боку населення, але й про обережність операторів, які закладають ризик його зростання.

Купувати євро зараз можна невеликими траншами — особливо для тих, хто диверсифікує заощадження чи готує майбутні платежі в ЄС.

Якщо ФРС таки знизить ставку, євро отримає поштовх і може швидко підійти до 49–50 грн/€.

Продавати євро зараз сенсу мало, адже потенціал підйому вищий за ризик падіння.

Краще дочекатися відкатів або нових пікових значень, щоб оптимізувати частку євро в портфелі.

Загальна стратегія

На короткому горизонті варто тримати баланс: долар як стабільну основу, євро — як гнучкий інструмент із потенціалом для відскоків.

Купувати краще не разово, а частинами.

Продавати — лише тоді, коли ринок дає відчутний рух угору.

А головне — плануйте у діапазонах, а не в точках: зараз український ринок реагує радше на зовнішні сигнали, ніж на внутрішні події.

З огляду на консенсус між урядом та бізнесом щодо керованого девальваційного тренду, валюта — найкращий вибір для збереження заощаджень у середньо- та довгостроковому горизонтах.

Якщо ж ФРС все ж знизить ставку — варто розглянути можливість диверсифікації портфеля інвестицій криптою: глобальний ринок, отримавши дешевші гроші, потягнеться до ризику.

