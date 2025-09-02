Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – серпень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

У другій половині серпня була низка важливих сигналів із глобальних ринків і підтверджено, що курс гривні дедалі більше залежить не від локальних факторів, а від міжнародних новин і стану провідних економік світу та рішень їхніх центробанків.

Внутрішні чинники залишаються радше короткостроковими імпульсами — здатні дати легкі сплески, але не змінити загальної траєкторії.

Міжнародний контекст

У США липневі дані показали сповільнення інфляції та охолодження ринку праці. Це зняло певний тиск з долара та підсилило очікування, що вже у вересні Федеральна резервна система може знизити ставку. Голова ФРС прямо визнав, що політику доведеться переглядати, аби не «перетягнути» економіку. Як наслідок — долар дещо послабився, а фондові ринки отримали шанс на додатковий оптимізм.

З огляду на очікування дій ФРС щодо перегляду ставок слід передбачити різні сценарії для ключових валютних пар.

Якщо ФРС знижує ставку у вересні:

EUR/USD: євро отримає поштовх угору, ринок може вийти на 1,19–1,20.

USD/UAH: долар в Україні ослабне до нижньої межі діапазону — близько 41,20–41,40 грн/$.

EUR/UAH: підйом євро проти долара підтягне й котирування щодо гривні, можливий рух у бік 49,00–49,20 грн/€.

Якщо ФРС залишить ставку без змін:

EUR/USD: долар збереже свою перевагу, пара може знову опуститися на рівень 1,14–1,15.

USD/UAH: курс долара в Україні утримається ближче до середини чи верхньої межі прогнозованого коридору — 41,70–42,00 грн/$.

EUR/UAH: євро відчуватиме тиск і, ймовірно, коливатиметься в діапазоні 48,20–48,60 грн/€, без чіткого тренда на підйом.

Європейська економіка виглядає млявою: зростання майже непомітне, інфляція стабільна на рівні 2%, нових драйверів для євро немає. Це тримає валюту в нейтральному режимі — без підстав для ривка вгору, але й без передумов для різкого падіння.

Велика Британія першою серед великих економік знизила ставку. Це стало сигналом для світу, що період жорсткої монетарної політики добігає кінця. Якщо США підтвердять подібний крок, то різниця в дохідності між валютами зменшиться, а долар втратить частину своєї переваги.

Ціни на нафту та газ у серпні залишались відносно спокійними. Це означає, що додаткового тиску через енергетику на економіки США та Європи немає. Для євро це навіть радше мінус, адже зникає аргумент для більш жорсткої політики ЄЦБ.

Загалом міжнародний фон виглядає таким: долар тимчасово втратив частину підтримки, євро завис у боковику.

Для гривні це означає збереження відносно стабільних умов.

Внутрішній український контекст

Резерви НБУ залишаються високими, навіть після значних інтервенцій і виплат за зовнішніми боргами. Це створює запас міцності для згладжування курсових коливань.

У липні інфляція знизилася до 14,1% у річному вимірі, а місячний показник уперше за два роки показав дефляцію. Це заспокоїло ринок і знизило «страхову надбавку» в цінах.

Зовнішня підтримка надходить у планових обсягах: наприкінці серпня надійшов черговий транш на понад €3 млрд у межах програми Ukraine Facility та €1 млрд із доходів від заморожених російських активів за ініціативою G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це важливий стабілізуючий фактор як для бюджету, так і для валютного ринку.

Національний банк також зробив кроки з валютної лібералізації — дозволив репатріацію дивідендів і розширив інструменти хеджування. Це створює передбачуваніші умови для бізнесу без помітного додаткового тиску на курс.

Загалом український валютний ринок входить у вересень у спокійному режимі: резерви достатні, інфляція охолола, зовнішні кошти заходять у потрібному обсязі.

Внутрішні чинники — це радше короткі сплески, але визначальним для курсу будуть заяви, події та рішення із Вашингтона та Брюсселя.

Курс долара США: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку — плавне зниження без різких імпульсів

Серпень підтвердив тренд поступового зниження курсу долара до гривні.

У місячному вимірі всі індикатори показали плавне сповзання: курс купівлі знизився з ~41,45 до 41,05 грн/$, продажу — з майже 42,00 до 41,60 грн/$, офіційний курс НБУ — з 41,73 до 41,26 грн/$.

У тижневому розрізі ринок стабілізувався у нижчій точці діапазону: після короткого відскоку 26–27 серпня, котирування знову повернулись до плавного пониження, без ознак нового тренда на зміцнення чи послаблення гривні.

Спред між купівлею та продажем стабільно тримається у вузькому коридорі 0,40–0,50 грн, а ринкові курси залишаються рівновіддаленими від офіційного. Це свідчить про відсутність нервозності та підтримку «курсового консенсусу» між ринком і регулятором.

Внутрішній попит залишається стриманим: імпортери працюють планово, населення переважно орієнтується на євро, а НБУ своїми інтервенціями утримує рівновагу без різких рухів.

Ключові фактори впливу:

Міжнародний фон: ринки чекають рішення ФРС у вересні, тому долар глобально «завис у паузі». Це зменшує волатильність і в Україні.

Резерви НБУ: залишаються достатніми, щоб згладжувати коливання.

Попит/пропозиція: відсутні ознаки аномальних імпортних чи споживчих хвиль, тому доларова ліквідність ринку збалансована.

Поведінковий чинник: населення не створює ажіотажного попиту на долар, що додатково утримує цей сегмент валютного ринку в стабільному стані.

Прогноз:

Короткостроково (1–2 тижні): базовий діапазон 41,20–41,70 грн/$. Нижче 41,00 ринок навряд чи піде без сильного зовнішнього сигналу.

Середньостроково (2–3 місяці): 41,50–42,20 грн/$. Імовірне вересневе рішення ФРС може задати імпульс у будь-який бік: у разі зниження ставки — гривня може короткостроково зміцнитись, а долар опуститися до нижньої межі; у разі збереження — котирування триматимуться ближче до верхньої межі.

Довгостроково (6+ місяців): сценарій плавної девальвації зберігається: очікуваний орієнтир 43,00–44,50 грн/$ за умови стабільної зовнішньої допомоги та контрольованої політики НБУ.

Курс євро: динаміка й аналіз

Загальна характеристика поведінки ринку

Кінець серпня показав більш виражену волатильність євро, ніж долара. Протягом тижня курс спершу знижувався (до мінімумів ~47,80 грн/€ на купівлі та ~48,40 грн/€ на продажу 27–28 серпня), але наприкінці періоду (30–31 серпня) відновився до рівня 48,20–48,60 грн/€. Це був технічний відскок, синхронний із рухами в парі EUR/USD на глобальному ринку після заяви глави ФРС.

До надходження новин із США ринок зафіксував стабілізацію по євро після попереднього спаду, але не має драйверів для формування нового тренда чи помітно відмінних від поточних цільових рівнів.

Ключові фактори впливу

Глобальні сигнали: натяк ФРС на можливе зниження ставки підштовхнув євро до короткострокового відновлення проти долара та гривні.

Внутрішній ринок: попит на готівкове євро після літнього перегріву охолов, спекулятивні угоди скорочуються. Це пригальмувало різкі коливання та зменшило тиск на спред.

Спред: протягом більшої частини місяця він лишався у межах 0,50–0,70 грн/€, але під час корекції в другій половині серпня скоротився ближче до 0,40–0,50 грн/€. Це ознака того, що оператори ринку відчувають баланс попиту та пропозиції та не закладають додаткових премій за ризик.

Прогноз

Короткостроково (1–2 тижні): очікуваний діапазон 48,20–48,90 грн/€. Якщо ринок отримає нові слабкі дані зі США, можливі короткі спроби вийти до 49,00 грн/€.

Середньостроково (2–3 місяці): ймовірне балансування у коридорі 48,50–49,80 грн/€, залежно від вересневого рішення ФРС. Зниження ставки в США стане поштовхом для зростання євро, а от збереження ставок залишить його у боковику.

Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій — 49,00–51,00 грн/€ з епізодами волатильності в разі нових торговельних угод США – ЄС чи зміни політики ЄЦБ.

Рекомендації: діяти в діапазонах, тримати ліквідність, хеджувати ризики

Ключові універсальні ідеї:

На короткому горизонті: USD утримується ближче до нижніх меж коридору, причин для його різкого зміцнення немає; EUR — радше боковик із можливими короткими відскоками.

Ліквідність понад прибутковість: тримайте запас вільної валюти на поточні потреби, строкові інструменти — лише з опцією дострокового доступу.

Універсальна стратегія для всіх — гнучкість, поділ операцій на частини, хеджування.

Плануйте в діапазонах, не в точках: у розрахунках варто орієнтуватись на «коридор», а не на конкретне число.

Стежте за спредами: їхнє звуження — момент для оптимізації купівель/продажів, розширення — сигнал пригальмувати активність.

Ризик-менеджмент: уникайте великих угод і довгих зобов’язань, особливо на тлі чуток і новин — у фазі відносного штилю інформаційні вкиди часто розгойдують очікування без реальної основи.

Для приватних інвесторів і заощаджувачів:

База стабільності — USD, гнучкість — EUR: долар залишається «якорем» портфеля, євро після корекції можна додавати невеликими траншами.

Не варто гнатися за «піками»: ринок зараз переважно боковий, тому розподіляйте обміни поступово.

Гривня — лише під поточні витрати: достатньо резерву на 1–2 місяці поточних потреб, надлишок варто зберігати у твердій валюті чи інструментах із валютною прив’язкою.

Для спекулятивних операцій на USD/UAH та EUR/UAH:

Це час коротких позицій і швидкої фіксації прибутку невеликими порціями.

Слідкуйте за «перетинами» офіційного та ринкового курсів: різкі стрибки та звуження спредів часто означають технічну затримку та швидке «дотягування» ринку.

Бережіть ліквідність: уникайте великих угод у моменти, коли мало пропозицій і широкий розрив між курсами; не варто тримати значні позиції перед виходом ключових макроданих.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

Компанія та її аналітики не дають жодних запевнень і не несуть відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок використання цієї інформації. Уся інформація надається як є, без будь-яких додаткових гарантій повноти, зобов’язань зі своєчасності чи оновлення або доповнення.

Користувачі цього матеріалу мають самостійно оцінювати ризики й ухвалювати свідомі рішення на основі власного оцінювання й аналізу ситуації з різних доступних джерел, які вони самі вважають достатньо кваліфікованими. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо проконсультуватися з незалежним фінансовим радником.

ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-платформа, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.