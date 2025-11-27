Інтерфакс-Україна
13:15 27.11.2025

ОЩАДлива енергетика: як виробник стільниць і фасадів з Небелиці економить з власною СЕС та думає про другу

Проєкт агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа" в рамках спецпроєкту з Ощадбанком розповідає історії його клієнтів, яким власна енергетика допомагає працювати й розвиватись.

 

"З травня цього року, коли наша компанія встановила СЕС 100 кВт, ми зекономили на оплаті електроенергії 483 тис. грн", – розповідає фінансовий директор AGT Plus Олена Савенко.

Компанія досить досвідчений гравець на ринку – їй уже 21 рік. Вона імпортує підлогове покриття з Туреччини – плити МДФ, ДСП, з чого й починався бізнес, який виріс до власного виробництва стільниць та фасадів для кухонь в Небилиці Київської області, куди нещодавно переїхав з Києва.

"У нас дуже багато різних верстатів, де ми крайкуємо плити, ріжемо їх під наше виробництво, і на замовлення нашим клієнтам також. І ці верстати споживають дуже багато енергії. За ресурс ми платили, наприклад, 150-200 тис. грн на місяць. З власною СЕС, особливо влітку, ми почали дуже відчутно економити", – пояснює фінансовий директор.

Зменшення витрат на електроенергію було однією метою, убезпечення від відключень – іншою. На підприємстві, яке у 2004 році починалося з двох людей, тепер працює 110, і їм, попри все, потрібно забезпечити нормальні умови роботи, вважають в AGT Plus. До того ж вкрай важливим є дотримання умов поставок продукції.

Спочатку компанія придбала дуже потужний дизель-генератор вартістю під 2 млн грн, але витрати на пальне значно підвищували собівартість продукції – в результаті страждала економіка.

Тож почали шукати інші варіанти – і вирішили ставити потужну СЕС.

З розмови з Оленою

Виникла ідея у власників про сонячні панелі, задумалися про кредит, почали проводити моніторинг, і шляхом різних співставлень умов банків визначили, що найбільше для нас підходить Ощад. До того ж у нас позитивний досвід з цим банком – коли почалася війна, ми як виробники отримали 14,5 млн грн кредиту під 0% за держпрограмою підтримки.

Як розповідає Олена, загальний обсяг проєкту по СЕС 100 кВт складав 2,2 млн грн, з яких 1,5 млн були кредитні кошти, ще майже 750 тис. грн, 33%, – власні, які компанія внесла відразу. Компанія кредитувалася по програмі 5-7-9 Енерго, і після отримання кредиту подала заявку в КМДА на відшкодування відсотків.

"Ми платимо 7%, але КМДА відшкодовує їх нам, цього місяця ми отримали перше відшкодування – 99% від цих 7%. Тобто, фактично, ми платимо менше 1%", – описує ситуацію фіндиректор.

Але це ще не всі переваги – AGT Plus за умовами кредиту подала заявку на відшкодування 10% його тіла за спільною програмою Ощаду та Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Ми дуже очікуємо погодження цього кешбеку. Це було б надзвичайно добре для нашого виробництва, бо будь-які вільні кошти – це додаткові можливості розвитку", – каже Олена.

Вона зауважує, що компанія б могла поставити СЕС власним коштом, але, якщо розібратися, то вигідніше брати кредити – не потрібно виймати обігові кошти, і при цьому кредитування не обходиться дорого. До цього ж окупність СЕС становить приблизно 2,7 роки.

"Всі ці відшкодування відсотків, кешбеки ЄБРР – це дуже вигідно. Фактично кредит більше схожий на розстрочку", – підкреслила Олена.

Олена розповідає, що й технічно не було жодних проблем з установкою СЕС.

За її словами, банк видав цілий перелік підрядників, тож компанія могла обирати, і виконавці виявилися дуже професійними.

"Кілька тижнів пішло на оформлення кредиту, а вже за два тижні після того, як банк проплатив кошти підряднику, панелі були встановлені. Ще день-два зайняли пусконалагоджувальні роботи", – розповідає фінансовий директор .

Зараз в AGT Plus розмірковують про ще одну СЕС – цього разу потужнішу, 120 кВт. Та, яка є, покриває у весняно-літній період 70% споживання, в осінньо- зимовий – до 20-30% (задежно від погодних умов). А в планах – розвивати виробництво і далі масштабуватися. Буде це черговий кредит на СЕС чи власні кошти – поки що відповіді немає, але позитивний досвід кредитування точно буде врахований.

Теги: #ощадбанк #спецпроєкт #ощадлива_енергетика #сес

