Енергомодернізація будівлі Мінфіну: Міністерство, GIZ Ukraine та Фонд Східна Європа діляться результатами проєкту Power Up

"Наша будівля дійсно стала енергоефективнішою, комфортнішою і стійкішою до викликів. Ми переконалися, що інвестиції в енергоефективність – це вклад у стабільність, комфорт і майбутнє. І зараз я говорю не лише про пошук фінансування, а також про додаткове робоче навантаження, навчання та розширення команди енергоменеджменту", – зазначив державний секретар Міністерства фінансів Іван Бочко, розповідаючи про проєкт енергомодернізації будівлі міністерства Power Up, реалізований у 2023-2024 роках.

Результати проєкту Power Up: За рік витрати теплової енергії скоротилися майже на 20%, електроенергії – на 13%, економія коштів за електрику та опалення склала 3,6 млн грн, викиди СО2 скоротилися на 225,3 тон.

Power Up реалізований Фондом Східна Європа завдяки підтримці проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні", що впроваджується GIZ Ukraine за дорученням уряду Німеччини та у співфінансуванні Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). Обсяг фінансування проєкту склав EUR340 тис.

Результати проєкту та підсумки експлуатації будівлі протягом року після енергомодернізації у жовтні були представлені на заході "Енергомодернізація в дії: досвід Міністерства фінансів України та можливості для центральних органів влади" у Києві.



Енергомодернізація будівлі Міністерства Фінансів України – це практичне виконання зразкової ролі органів державної влади, яка закріплена у Директивах ЄС з енергоефективності та Законі України про енергетичну ефективність будівель.

"Роль цього проєкту не в тому, щоб бути мультиплікованим за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Його роль – показати на своєму прикладі, які кроки потрібні для енергомодернізації, побачити прогалини в законодавстві та вдосконалити його, а також запровадити дієві механізми підтримки на національному рівні – і на цій базі побудувати ефективну систему для масштабної термомодернізації будівель в країні", – пояснила лідерка компоненти національних реформ проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" GIZ Ukraine Вікторія Школьна.

Що таке проєкт Power Up? Це енергоефективна реновація будівлі Міністерства фінансів, яка включала ремонт вікон, модернізацію зовнішнього та внутрішнього освітлення з заміною всередині будівлі на LED-світильники понад 500 люмінесцентних світильників, модернізацію двох індивідуальних теплових пунктів (ІТП), термоізоляцію 2100 метрів трубопроводів, впровадження автоматичної системи енергомоніторингу. Один з ключових елементів проєкту – дахова СЕС 60 кВт, яка за рік згенерувала 57 МВт*год електроенергії.

Вигляд модернізованого ІТП у корпусі 1 будівлі Мінфіну в межах проєкту Power Up



Трубопроводи, термоізольовані в межах проєкту Power Up

Відправною точкою для планування енергомодернізації будівлі став енергетичний аудит, який також був реалізований за підтримки проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" у 2022 році. Він відкрив потенціал для оптимізації споживання енергоресурсів і визначив заходи, які для цього потрібні, а також потенційну вартість проєкту.

Особливістю будівлі є те, що вона складається з двох корпусів, зведених у різні роки, і це визначає конструктивні та експлуатаційні відмінності. Крім того, інженерні мережі були частково взаємопов’язані, а частково розділені, і всі ці питання потребували узгодження.



Макет встановлення дахової сонячної електростанції на будівлі Мінфіну в межах проєкту Power Up



Непростим технічним питанням був і монтаж на даху будівлі Мінфіну СЕС потужністю 60 кВт – це 118 фотоелектричних модулів. Як згадує технічний координатор проєкту Олег Масняк, панелі піднімали на дах протягом цілого дня. Під час інсталяції з’ясувалося, що на даху є вертикальні виступи, які можуть затінювати частину модулів і впливати на виробіток електроенергії. У пошуку оптимального рішення долучилися і проєктанти, і експерти GIZ – у результаті обрали схему розміщення, що зменшила очікувані втрати ефективності панелей до 12% (із первинно оцінених 25%). Перший рік експлуатації показав, що станція працює стабільно – показники відповідають розрахункам з урахуванням цих конструктивних обмежень.

Презентація роботи дахової сонячної електростанції на будівлі Мінфіну в межах проєкту Power Up

Встановлені інвертори та онлайн-система моніторингу роботи сонячної електричної станції в будівлі Мінфіну



Ідея енергоефективної модернізації виникла у Мінфіні ще до війни, і була однією з перших тем, яку підняли одразу після деокупації Київщини.

Як тепер зазначають донори, саме проактивна позиція міністерства в намірах енергомодернізації й стала запорукою того, чому для цього зразкового проєкту було обрано саме його будівлю.

"Ми обираємо партнерів дуже ретельно. Важливо, щоб орган або установа державної влади мали не лише потребу, а й готовність до реальних дій. Міністерство фінансів уже мало впроваджену систему енергоменеджменту, результати енергетичного аудиту та розуміння, які саме енергоефективні заходи потрібні. Важливо, що міністерство системно шукало фінансування, звертаючись до уряду Німеччини, у тому числі на рівні міністра. Крім того, ми співпрацювали раніше – у 2022 році наш проєкт підтримав енергоаудит будівлі Мінфіну, і ми побачили команду, яка не просто чекає на фінансування, а готова брати відповідальність і впроваджувати зміни", – пояснила радниця проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні" GIZ Ukraine Ольга Чепелюк, яка безпосередньо координувала реалізацію Power Up.

Власне, наступним етапом енергоефективної модернізації, який хочуть реалізувати в Мінфіні, є модернізація застарілої системи вентиляції, яка є неефективною та енергозатратною.

За словами Школьної, Мінфін зараз в пошуку фінансування цього проєкту. "Відповідні рішення необхідно напрацювати, Мінфін зараз в пошуку фінансування для цього проєкту. Водночас це завдання виходить за межі одного міністерства: його слід розглядати в контексті державної політики, адже з подібними викликами стикатимуться й інші центральні органи виконавчої влади. Усвідомлення проблеми – вже половина її розв’язання", – вважає лідерка компоненти.



Вона зазначила, що після реалізації показового проєкту в Мінфіні Проєкт просування енергоефективності отримав понад 20 звернень від інших органів влади з проханням допомогти з енергоефективною модернізацією, що за її словами, свідчить про великий інтерес до цього і розуміння актуальності питання.

Як відповідь на чисельні запити виникла ідея проєкту Power Up: Experience Sharing, в межах якого проходить навчання з енергетичного менеджменту для органів та установ державної влади, а також розроблені та надруковані практичні посібники, які мають допомогти впровадити комплекс енергоефективних заходів, враховуючи досвід Мінфіну. Завантажити посібники можна на сайті Фонду Східна Європа.

Про практичні посібники. Перший посібник описує досвід самої реновації й дає практичні орієнтири, з чого почати проєкт модернізації, де шукати фінансування, якими будуть його етапи та які виклики можуть виникнути. Він призначений для державних секретарів та осіб, які ухвалюють рішення щодо впровадження енергоефективних заходів. Другий посібник – це покрокове керівництво з впровадження системи енергоменеджменту в органах державної влади, призначене безпосередньо для фахівців, відповідальних за цей напрямок.

Олег Масняк презентує посібник, розроблений в межах проєкту Power Up: Experience Sharing



Віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська акцентувала, що розуміння необхідності енергоефективної модернізації будівель в органах влади справді підвищується, але такі заходи вимагають чималих ресурсів – як фінансових, так і кадрових, і це гальмує їх запровадження.

"Це непрості проєкти, тим більше в умовах воєнного часу, дефіциту кадрів, певних логістичних викликів. Але водночас Міністерство фінансів показало дуже хороший приклад: коли є мотивація, бажання, готовність вкладатися і багато працювати, то досягти результату цілком реально", – вважає віцепрезидентка.

За її словами, Фонд Східна Європа вже понад 17 років працює в Україні, виконуючи різноманітні програми розвитку, і за цей час реалізував понад 150 програм різного масштабу як на центральному, так і на місцевому рівні. Power Up – один з кількох проєктів з енергоефективності, реалізований Фондом за підтримки GIZ Україна.

"Ми активно шукаємо ресурси для підтримки проєктів у сфері енергоефективності, розуміючи, що є великий запит. Багато будівель центральних органів влади зведені десятиліття тому і потребують модернізації, зокрема енергомодернізації: це питання споживання енергії, видатків бюджету, комфорту та, зрештою, здоров’я працівників. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над тим, щоб можливостей підтримати подібні ініціативи ставало більше", – пояснила Недзведська.

За словами Івана Бочка, Мінфін готовий ділитися своїм досвідом і сподівається, що його приклад стане поштовхом для інших органів та установ державної влади.

"Ми щиро вдячні нашим міжнародним партнерам – GIZ Ukraine, урядам Німеччини та Швейцарії –, а також Фонду Східна Європа за підтримку та спільну роботу. Вона доводить, що державні органи можуть бути амбасадорами енергоефективності згідно з українськими законами та Європейськими директивами", – підкреслив держсекретар Мінфіну.

Іван Бочко, Віра Недзведська, Ольга Чепелюк та Катерина Чередник на заході «Енергомодернізація в дії: досвід Міністерства фінансів України та можливості для центральних органів влади»



"Це був непростий шлях в умовах повномасштабного вторгнення, але він показав, що навіть в складних та непередбачуваних умовах енергоефективні рішення дають вимірюваний ефект і значно підвищують комфорт працівників у будівлі", – прокоментувала директорка державного підприємства "Управління з експлуатації майнового комплексу", яке опікується будівлею Мінфіну, Катерина Чередник.

“Ми це дуже добре відчули взимку: раніше в одних кабінетах було по 25-26°C, а в інших – ледь 18-19°C. Система опалювання в другому корпусі просто не була гідравлічно збалансована, тому тепло розподілялося нерівномірно. Щоб це виправити, ми встановили сім автоматичних балансувальних клапанів на розподільчих трубопроводах і нарешті отримали стабільний температурний режим у всіх приміщеннях”, – додала Чередник.

Встановлені автоматичні балансувальні клапани для системи опалення корпусу 2 будівлі Мінфіну в межах проєкту Power Up