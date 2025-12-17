Команда Keep Life представила оновлений автономний хірургічний модуль для порятунку життів у прифронтових зонах

Команда проєкту Keep Life спільно з Благодійним фондом імені Бориса Возницького та за підтримки фонду Solidarity презентувала шостий мобільний стабілізаційно-хірургічний модуль. До виробництва також долучилися Асоціація Support Action Ukraine, Schneider Electric, Blagula Bilen, Благодійна організація «Міст Добра», Trans4UA, Extreme LTD, Благодійна організація «Дизель Фонд» та Association Avenir Franco-Ukrainien.

Стабпункт створений українськими виробниками та є унікальним комплексом — це повноцінна двомісна операційна на колесах, що здатна працювати автономно в найскладніших умовах поблизу лінії фронту.

Необхідність таких рішень продиктована реаліями війни: медичні заклади у прифронтових зонах часто зруйновані, а шляхи евакуації – під обстрілами. Такі модулі дозволяють надавати невідкладну кваліфіковану медичну допомогу на відстані 25–30 км від "нуля", що значно збільшує шанс на порятунок поранених.

Основою комплексу став 20-футовий контейнер, який завдяки розсувній конструкції збільшує свою площу на 10 м². Це дозволяє розмістити два повноцінних хірургічних столи та одночасно проводити дві операції. Один такий пункт здатний стабілізувати до 50 пацієнтів на добу, включно з важкопораненими.

Модуль повністю автономний: він оснащений акумуляторами, інвертором, дизельним генератором, баком для води на 300 літрів, бойлером, системами обігріву, кондиціонуванням та вентиляціями. Окрім медичного обладнання, комплекс забезпечений терміналом Starlink, системою РЕБ та радіостанцією.

“Цей модуль ми розробляли за принципом швидкої допомоги — у кожної речі своє місце. Його можна розгорнути за 15–20 хвилин та одразу приймати пацієнтів, а одночасно всередині можуть комфортно перебувати 13 осіб. Ми розширили контейнер по 25 см з кожної сторони, що дало можливість розмістити бак для води, систему водопостачання та водонагріву, а також шафу з вбудованим холодильником для плазми крові та сейфом для сильнодіючих ліків”, – розповів керівник проєкту Keep Life Сергій Нечитайленко.