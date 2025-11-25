Інтерфакс-Україна
15:37 25.11.2025

БФ “Solidarity” завершив капітальний ремонт укриття в червоному корпусі КНУ ім. Тараса Шевченка

У головному (червоному) корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка офіційно відкрили оновлене укриття площею 258 м². Капітальний ремонт повністю профінансував благодійний фонд “Solidarity”.

Загальний бюджет проєкту склав 3,9 млн грн. Близько 3 млн грн вже використано на ремонтні роботи - демонтаж та монтаж конструкцій, оздоблення приміщень (гідроізоляцію, облицювання плиткою та фарбування), електромонтажні роботи, а також сантехнічні роботи, включно з встановленням радіаторів опалення, заміною стояка каналізації та монтажем сантехнічних виробів. Решту коштів буде спрямовано на облаштування вхідної групи.

Оновлення безпекового простору дозволило збільшити місткість укриття на 150 місць. Загалом на цокольному поверсі розташовано три укриття та коридор, де під час тривоги можуть одночасно перебувати до 1000 осіб.

Ректор університету Володимир Бугров наголосив, що це критично важливо для Інституту права, який базується в Червоному корпусі. Через велику кількість студентів (400–500 осіб на кожному курсі) навчання наразі відбувається позмінно — курси чергуються кожні три тижні.

“Сьогодні перед нами постав виклик: для того, щоб навчатися в аудиторіях, потрібна належна кількість приміщень для захисту, в яких можна перебувати під час повітряної тривоги, які є безпечні, мають вентиляцію та пожежну сигналізацію, відповідний запас води і все інше. В результаті, після великої роботи, яка була проведена, ми можемо на 150 більше людей виводити на заняття чи роботу”, — прокоментував Володимир Бугров

Очільник КМВА Тимур Ткаченко підкреслив, що місто зацікавлене у збереженні найкращих умов для студентів, адже вони є майбутнім держави.

“Для мене, як для випускника Київського національного університету, є радістю, що в моїй альма-матер тепер більше просторів для безпечного навчання. Це дуже важливо, бо захист на сьогодні – найперший пріоритет. Комфортні умови, що тут створюються, значно підвищують якість студентського життя в наш складний час. Я дякую фонду Solidarity за посильну підтримку. Усі партнерські та благодійні кошти, проєкти донорів – це значуща та потужна допомога для Києва сьогодні”, — зазначив Тимур Ткаченко.

Представник посольства Франції в Україні Себастьян Сюрен нагадав, що кілька корпусів університету вже постраждали від ворожих атак, тому посилення безпеки є необхідним кроком.

“Особливо приємно приходити в КНУ ім. Тараса Шевченка, зокрема до цієї історичної будівлі, бо саме тут передаються давні та сучасні знання, саме тут створюється Україна завтрашнього дня. І особливо вражає, що незважаючи на війну, на російські ракетні удари, навчання продовжується. Незвично будувати бомбосховища для студентів, але це зарах необхідно”, - розповів представник посольства Франції в Україні – радник-посланник, заступник глави місії Себастьян Сюрен.

Голова фонду “Solidarity” Матьйо-Марі Арден пояснив мотивацію організації:

“Місія фонду — бути корисними у галузі, в якій ми розуміємось — у будівництві. Бути корисним також означає гарантувати або принаймні допомагати облаштувати безпеку людей. Зрештою, укриття в університеті гарантує певну форму безпеки. Це дозволяє молодим людям повернутися до навчання. Тож ми повністю відповідаємо нашій місії”.

Співпраця фонду з університетом на цьому не завершується. Під час зустрічі керівництво КНУ та фонду “Solidarity” підписали нову угоду. Вона передбачає оновлення трьох гуртожитків, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

Крім того, незабаром розпочнуться роботи зі створення Центру ментального здоров’я — спільного довгострокового проєкту фонду та університету. Попри те, що проєкт розрахований на тривалий термін, роботи стартують у грудні.

 

 

 

Теги: #ткаченко_тимур #бф_solidarity #кну

