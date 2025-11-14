12:49 14.11.2025
Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА
До п'яти зросла кількість загиблих через російську атаку, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вдень.
Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та 34 постраждалих, пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського БпЛА по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва тривають, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.