Через атаку БпЛА зазнали пошкоджень гуртожитки КНУ ім. Т.Шевченка, постраждали 4 особи

Фото: https://www.facebook.com/kyiv.university

Внаслідок ракетно-дронової атаки в ніч проти неділі зазнали пошкоджень три гуртожитки та центр харчування КНУ ім. Шевченка, виникла пожежа на пошкодженому газопроводі, постраждали чотири особи.

"У ніч проти неділі, під час чергової повітряної атаки на Київ, уламки збитого російського БпЛА типу "Шахед" впали біля будівлі одного з гуртожитків Університету. Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу, виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування", - йдеться у повідомленні на сторінці університету у Facebook.

За інформацією, завдяки злагодженим діям усіх служб — ДСНС, Київгазу, поліції, та медиків вдалося оперативно локалізувати пожежу та уникнути серйозних наслідків. Четверо мешканців гуртожитку звернулися до медиків із незначними травмами, госпіталізація не знадобилася. Частину студентів, які пережили сильний стрес, підтримали представники університетської психологічної служби.

Після огляду приміщень вибухотехніками та поліцією, мешканцям постраждалого гуртожитку було запропоновано організоване переселення.

Наразі університетська спільнота, волонтери та господарські служби активно працюють над ліквідацією наслідків, розпочато прибирання території, ведеться документування пошкоджень, зокрема — особистих речей студентів.