Кабмін ліквідував робочу групу з розвʼязання проблем мешканців гуртожитків

Кабінет міністрів ліквідував робочу групу з розвʼязання проблем мешканців гуртожитків.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Робгрупу з розвʼязання проблем мешканців гуртожитків була створена у 2010 році.

Основним завданням робочої групи були: проведення аналізу основних проблем мешканців гуртожитків, зокрема у частині забезпечення реалізації їх права на житло, а також причин виникнення таких проблем; визначення шляхів, механізму та способів розв'язання основних проблем мешканців гуртожитків, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо їх розв'язання; участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розв'язання основних проблем мешканців гуртожитків; розгляд (підтримка) та аналіз ініціатив і пропозицій громадських організацій, у статуті яких передбачено провадження діяльності із сприяння громадянам, що потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань, профспілкових організацій, а також органів самоорганізації населення у разі їх створення мешканцями гуртожитків та підготовка відповідних пропозицій.

Крім того, ліквідовано наступні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені Кабміном: Раду з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів; Національну раду з питань створення та забезпечення функціонування обʼєднань співвласників багатоквартирних будинків; Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва; Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг "Простір житлово-комунальних послуг"; Міжвідомчу робочу групу з питань членства України в Банку розвитку Ради Європи; Оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами (виробами (продукцією) з метою відновлення обʼєктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.