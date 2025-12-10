Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ударів ворожих безпілотників у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"У Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік. Співчуття рідним і близьким. На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу. Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там – інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередач й авто. Минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БпЛА. Виникла пожежа на одному з підприємств", написав Гайваненко у Телеграм.