Інтерфакс-Україна
Події
08:23 10.12.2025

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

1 хв читати
Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок ударів ворожих безпілотників у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"У Зеленодольській громаді Криворіжжя через ворога загинув чоловік. Співчуття рідним і близьким. На населений пункт противник скерував FPV-дрон. Понівечив газогін. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу. Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там – інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок. Зачепило лінії електропередач й авто. Минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БпЛА. Виникла пожежа на одному з підприємств", написав Гайваненко у Телеграм.

 

Теги: #атака_бпла_рф #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 09.12.2025
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

19:51 08.12.2025
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

08:08 08.12.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

12:33 07.12.2025
Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

Одна людина загинула, поранена 15-річна дитина через російські атаки дронами по Слов’янську - ДСНС

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

09:00 06.12.2025
Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

07:55 06.12.2025
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

08:30 05.12.2025
Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

08:03 03.12.2025
Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

08:34 02.12.2025
У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

ВАЖЛИВЕ

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

ОСТАННЄ

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА