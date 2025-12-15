Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Фото: Вікіпедія

Російські війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області, п'ятеро постраждалих, а також пошкодження інфраструктури транспортного підприємства, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Зокрема, на Синельниківщині ворог атакував Миколаївську громаду. Застосував БпЛА. Постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років. Сталися пожежі. Понівечена інфраструктура.

Також безпілотники російська армія спрямувала і на Павлоград та П'ятихатки. Виникли займання. Пошкоджень зазнали інфраструктура і транспортне підприємство. Наслідки ще з'ясовуються.

За словами очільника ОВА, по Нікопольщині агресор вдарив з РСЗВ "Град". Поцілив по Марганецькій громаді.

"За уточненими даними, через атаку на район вчора вдень постраждали троє людей: 19-річний хлопець, жінка 51 року та чоловік – 55. Всі лікуються амбулаторно". – написав Гайваненко.