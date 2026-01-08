Інтерфакс-Україна
Події
07:41 08.01.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 30 населених пунктів Запорізької області, п'ятеро постраждалих

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 30 населених пунктів Запорізької області, п'ятеро постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 30 населеним пунктам Запорізької області, п'ятеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 698 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 11 авіаударів по Різдвянці, Залізничному, Верхній Терсі, Цвітковому, Чарівному, Староукраїнці. 

Він додав, що 412 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Новоолександрівку, Новомиколаївку, Софіївку, Червонодніпровку, Юліївку, Михайлівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Зелене, Дорожнянку, Варварівку, Прилуки, Добропілля, Солодке.

Також 6 обстрілів із РСЗВ завдано по Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Залізничному, а 269 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.

Крім того, надійшло 39 повідомлень про пошкодження житла та автівок.

 

Теги: #запорізька #обстріли

