У Запорізькій області відновили електропостачання після ворожої атаки

АТ "Запоріжжяобленерго" повідомляє про відновлення електропостачання після ворожої атаки.

"Фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області", - повідомляє очільник компанії Андрій Стасевський.

У компанії зазначили, що відновлювальні роботи після ворожої атаки о 22:00 середи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч.

У першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання.

Як зазначається, станом на 05:00 ранку - менш як за 7 годин - роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено.