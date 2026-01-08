Троє людей загинуло, ще четирьох поранено через ворожі атаки на Херсонщині – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Двоє цивільних загинули, ще четверо зазнали поранень у Херсонський області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона цивільну автівку на трасі поблизу села Тараса Шевченка Бериславської громади. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинув чоловік 1962 року народження", - написав він у телеграм у четвер вдень.

За його словами, також до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 64-річного місцевого жителя, який дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги. Наразі він під наглядом медиків.

"Близько 12:30 росіяни атакували центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків… Також поранення дістали ще троє херсонців. Нині вони перебувають у лікарні та отримують необхідну меддопомогу", - поінформував Прокудін пізніше.

Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним і близьким вбитих.