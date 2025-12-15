Інтерфакс-Україна
Події
08:51 15.12.2025

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

1 хв читати
Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

У результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлена контактна мережа, поїзди затримуються, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця".

"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - сказано в повідомленні у телеграмі.

Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через даний регіон №119 Дніпро - Холм (+3 год), №120 Холм - Дніпро (+3:40, №75/76 Київ - Кривий Ріг (+ 4:25), №37/38 Київ - Запоріжжя (+4:10), №79/80 Дніпро - Львів (+6:30).

В Укрзалізниці зазначили, що всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo.

"Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки - Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки - Кривий Ріг 4 години", - зазначили в компанії.

 

Теги: #потяги #дніпропетровська #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 15.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

08:21 13.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

08:23 10.12.2025
Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

08:13 09.12.2025
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

19:51 08.12.2025
Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

Двоє цивільних постраждали на Нікопольщині через ворожі обстріли

08:08 08.12.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

19:07 06.12.2025
РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

09:00 06.12.2025
Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

07:55 06.12.2025
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

08:30 05.12.2025
Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

Загинула дитина і троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів у Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість жертв теракт у Сіднеї зросла до 16 осіб, серед них 10-річна дитина - ЗМІ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

За нардепку Скороход внесли заставу "треті особи" - ЗМІ

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА