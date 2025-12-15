Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

У результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлена контактна мережа, поїзди затримуються, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниця".

"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - сказано в повідомленні у телеграмі.

Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через даний регіон №119 Дніпро - Холм (+3 год), №120 Холм - Дніпро (+3:40, №75/76 Київ - Кривий Ріг (+ 4:25), №37/38 Київ - Запоріжжя (+4:10), №79/80 Дніпро - Львів (+6:30).

В Укрзалізниці зазначили, що всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo.

"Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки - Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки - Кривий Ріг 4 години", - зазначили в компанії.