07:47 18.12.2025

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Кривому Розі

Четверо постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Кривому Розі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграмі.

Також, за словами Га ваненка, виникли пожежі господарських споруд. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Крім того, Нікопольщину ворог обстріляв з РСЗВ "Град", поцілив FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада. Наслідки уточнюються.

"За інформацією ПвК, захисники неба збили над Дніпропетровщиною 8 безпілотників", - додав він.

Як повідомлялося, ворожі шахеди влучили в сектори житлової забудови в Кривому Розі на Дніпропетровщині, є постраждалі.

 

