КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка заявляє, що інформація про обшуки у приміщеннях вишу в рамках розслідування справи про будівництво колишнім віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим котеждного містечка, не відповідає дійсності.

"У зв’язку з поширенням у медіа, зокрема на сайті "Українська правда", повідомлення про нібито проведення обшуків у приміщеннях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Жодних процесуальних дій чи обшуків у приміщеннях Університету не проводилося", - йдеться в заяві вишу.

Зазначається, що Університет діє виключно в межах чинного законодавства, відкритий до співпраці з правоохоронними органами у разі необхідності, але рішуче заперечує поширення недостовірних або неперевірених відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації закладу.

"Просимо представників медіа утримуватися від публікації непідтвердженої інформації та перевіряти факти перед поширенням", - йдеться в заяві.

Раніше видання "Українська правда" повідомляло, що дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи, пов’язані з будівництвом чотирьох маєтків у Козині під Києвом на своєму робочому місці. Згідно з інформацією на сайті КНУ, Світлана Чернишова працює в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка.