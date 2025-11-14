Інтерфакс-Україна
Події
14:47 14.11.2025

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

1 хв читати
КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка заявляє, що інформація про обшуки у приміщеннях вишу в рамках розслідування справи про будівництво колишнім віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим котеждного містечка, не відповідає дійсності.

"У зв’язку з поширенням у медіа, зокрема на сайті "Українська правда", повідомлення про нібито проведення обшуків у приміщеннях Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіційно заявляємо: ця інформація не відповідає дійсності. Жодних процесуальних дій чи обшуків у приміщеннях Університету не проводилося", - йдеться в заяві вишу.

Зазначається, що Університет діє виключно в межах чинного законодавства, відкритий до співпраці з правоохоронними органами у разі необхідності, але рішуче заперечує поширення недостовірних або неперевірених відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації закладу.

"Просимо представників медіа утримуватися від публікації непідтвердженої інформації та перевіряти факти перед поширенням", - йдеться в заяві.

Раніше видання "Українська правда" повідомляло, що дружина колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова Світлана намагалася приховати від слідства документи, пов’язані з будівництвом чотирьох маєтків у Козині під Києвом на своєму робочому місці. Згідно з інформацією на сайті КНУ, Світлана Чернишова працює в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка. 

Теги: #чернишов #спростування #кну

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 13.11.2025
Міністр Бідний спростовує інформацію телеграм-каналів про носіння дорогих брендових костюмів

Міністр Бідний спростовує інформацію телеграм-каналів про носіння дорогих брендових костюмів

21:40 12.11.2025
"Полтаваобленерго" спростувала власну інформацію про відсутність постачання е/е з ОЕС України після обстрілів РФ 8 листопада

"Полтаваобленерго" спростувала власну інформацію про відсутність постачання е/е з ОЕС України після обстрілів РФ 8 листопада

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

19:02 11.11.2025
Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

13:15 07.11.2025
Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

16:56 06.11.2025
Сили оборони півдня спростували інформацію про нібито окупацію ворогом Павлівки Запорізької області

Сили оборони півдня спростували інформацію про нібито окупацію ворогом Павлівки Запорізької області

20:48 04.11.2025
Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

23:35 22.10.2025
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії

Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії

18:23 10.10.2025
"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

"Хмельницькобленерго" спростувало інформацію про запровадження графіків відключень е/е в області

14:17 09.10.2025
СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

ВАЖЛИВЕ

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

Відомо про п'ятого загиблого у Києві, тривають пошуково-рятувальні роботи – КМВА

Президент очікує від прем'єрки кандидатури міністрів енергетики та юстиції

ОСТАННЄ

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин

Ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків – без жертв

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Адміністрація Трампа готується депортувати українців, незважаючи на можливість їх призову до армії – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА