10:49 05.12.2025

ЦПД спростував інформацію роспропаганди про вигадані злочини ЗСУ під Покровськом

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони спростував розповсюджувану російською пропагандою інформацію про нібито атаки українськими безпілотниками цивільних людей, що намагалися вийти з Покровська Донецької області в бік окупаційних військ.

"Зафіксовано поширення нових повідомлень зі звинуваченнями українських військових у розстрілах цивільного населення. Так, росіяни тиражують брехню, нібито українські безпілотники атакували мирних людей, що намагалися вийти з Покровська в бік російських військ. Крім того, поширюються повідомлення, начебто українські військові в цивільному одязі навмисно стріляли по цивільних", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у п’ятницю.

Зазначається, що як і в інших випадках, жодних доказів цих звинувачень не існує. "Сюжети росіян побудовані на "свідченнях" людей, що опинилися під російською окупацією та на відеозаписах з БпЛА, з яких неможливо встановити ні місце та обставини подій, ні те, хто саме атакував цивільних", - наголошується в повідомленні.

Раніше ЦПД вже спростовував аналогічні повідомлення російськох пропаганди, наприклад, про те, що український безпілотник буцімто навмисно атакував мирного мешканця Покровська, який їхав на велосипеді та ще й із білим прапором. "Мета цієї кампанії — дискредитація Сил оборони України, провокування розколу між військовими й цивільними та відвертання уваги від російських воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях України", - наголосили у ЦПД.

Теги: #цпд #покровськ #спростування

