Десантники відбили механізований штурм ворога на покровському напрямку – ДШВ

Воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України знищили механізовану колону окупантів на покровському напрямку.

"У смузі відповідальності 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ противник здійснив чергову спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Під прикриттям туману ворог спробував атакувати позиції нашої бригади, застосувавши до 10 одиниць броньованої техніки та декілька десятків своїх піхотинців. Проте рух противника було завчасно виявлено. Завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем разом з суміжними підрозділами штурм вдалося відбити", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДШВ.

За даними воєнних, всього в ході бою було знищено два танки, два БМП, один МТЛБ та два квадроцикли, а також було уражено одну бойову броньовану машину та один автомобіль ворога. Крім того, було знищено 49 окупантів, ще п'ять — було поранено.