Росіяни просунулись у Донецькій та Харківській областях – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

За минулу добу зафіксовано зміни лінії зіткнення в межах Харківської та Донецької областей, свідчать оновлені дані OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог окупував Дронівку, а також просунувся поблизу Дворічанського", - зазначено у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, згідно з мапами DeepState, у Дронівці (Сіверська міська громада Бахмутського району Донецької області) проща червоної зони за добу збільшилася на 1,22 км², а сірої зони – на 6,74 км².

В районі Дворічанського (Куп’янський район Харківської області) червона зона зросла на 0,96 км², сіра зона – на 0,65 км².