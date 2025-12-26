ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом" до 10 серпня 2026 року

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 26 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом", де підозрюваними є бізнесмени, які наразі знаходяться в розшуку, колишній віцепрем’єр-міністр України, та інші особи", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Строк досудового розслідування продовжено до 10 серпня 2026 року.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".