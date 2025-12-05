Інтерфакс-Україна
11:27 05.12.2025

Патрульна поліція спростувала інформацію про введення в Україні нового дорожнього знаку "білий ромб"

Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький спростував інформацію про нібито впровадження в Україні нового дорожнього знака "білий ромб на синьому фоні".

"Мережею шириться неправдива інформація про впровадження в Україні нового дорожнього знака — "білий ромб на синьому фоні", - написав Білошицький у телеграм-каналі у п’ятницю.

У мережі пишуть, що цей знак нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів, зокрема: автобуси та інший громадський транспорт; таксі; легкові автомобілі з двома і більше пасажирами; електромобілі.

"Насправді ж, чинна редакція правил дорожнього руху України та ДСТУ 4100:2021 "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" не передбачає встановлення такого знака та не містить правил його застосування", - наголосив Білошицький.

За його словами, також відсутні відповідні проєкти змін до вказаних нормативно-правових документів, які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні.

