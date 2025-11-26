Інтерфакс-Україна
Події
18:29 26.11.2025

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував інформацію про окупацію селища Високе на гуляйпільському напрямку (Запорізька область), триває оборонна операція.

"Говорити про те, що противник захопив цей населений пункт, поки триває оборонна операція, наразі дуже рано. Там дійсно йдуть жорстокі бої. Біля населеного пункту було декілька бойових зіткнень. Втрат наших позицій не було зафіксовано", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами речника, станом на зараз немає офіційної інформації, що Сили оборони України відійшли, і населений пункт Високе було втрачено. Волошин також наголосив, що під час оборонної операції лінія бойового зіткнення - "доволі динамічне явище".

Загалом, як зазначив речник, на гуляйпільському напрямку ситуація доволі непроста, постійно тривають бойові дії.

Теги: #гуляйпільський_напрямок #спростування

