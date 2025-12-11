Переодягнутий у цивільне ворог намагався проникнути в український тил на гуляйпільському напрямку - прикордонники

На гуляйпільському напрямку прикордонники ліквідували диверсійну групу РФ, яка намагалась зайти у тил під виглядом цивільних, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил. Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", - йдеться у повідомленні в телегам-каналі у четвер.

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ.