Інтерфакс-Україна
Події
12:50 11.12.2025

Переодягнутий у цивільне ворог намагався проникнути в український тил на гуляйпільському напрямку - прикордонники

1 хв читати

На гуляйпільському напрямку прикордонники ліквідували диверсійну групу РФ, яка намагалась зайти у тил під виглядом цивільних, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил. Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ", - йдеться у повідомленні в телегам-каналі у четвер.

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил РФ.

Теги: #диверсія #дпсу #гуляйпільський_напрямок #рф #ліквідація

