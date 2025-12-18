Інтерфакс-Україна
08:43 18.12.2025

Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

Сили оборони знешкодили 63 з 82 російських дронів над Україною, є влучання у 12 місцях

Сили оборони ліквідували 63 з 82 ворожих дронів, що атакували Україну, є влучання у 12 місцях, повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, в ніч на 18 грудня (з 18:00 17 грудня) противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

 

