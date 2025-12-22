Інтерфакс-Україна
Події
09:38 22.12.2025

Начальника управління Генштабу РФ ліквідовано в Москві внаслідок підриву автомобіля

Начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ Фаніла Сарварова ліквідовано в Москві шляхом підриву автомобіля, правоохоронці держави-агресора вже підозрюють в організації спецслужби України.

"Вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під днищем автомобіля. У результаті отриманих травм помер начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ Фаніл Сарваров", - сказала в понеділок журналістам представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко.

Вона заявила, що однією з версій убивства, яку відпрацьовує російське слідство, є нібито "організація злочину українськими спецслужбами".

Теги: #сарваров #ліквідація

