ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

Сили оборони України знешкодили 37 російських безпілотників із 69, зафіксоване влучання 29 БпЛА на 12 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях… Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Всього ж противник атакував повітряний простір України 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– РФ., Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.