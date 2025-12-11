Інтерфакс-Україна
17:16 11.12.2025

Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив новий механізм, за котрим військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ) міг перевестися до іншого підрозділу через механізм рекрутингу та спростував повернення із СЗЧ виключно до штурмових та прирівняних до них частин.

"Нещодавно запроваджено спрощений механізм надсилання засобами електронного документообігу рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини (в/ч), у яку він бажає перевестися, до в/ч, де він проходить службу. Запроваджений механізм гарантує, що рекомендаційний лист обов’язково буде розглянутий командиром в/ч у найкоротший термін. Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники у прийнятті рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів", - пояснили у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Крім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин. Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України.

"Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням. Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ… Ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини. Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", - зазначають у повідомленні.

Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин, додали у Генштабі.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив у Телеграмі, що скасування традиційних рекомендаційних листів від рекрутерів до в/ч означає фактичне повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин.

"Вище військове командування направляє директиви із вказівками про заборону здійснення агітаційних заходів та видачу рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу. Одночасно з цим наявна вказівка враховувати виключно вказані полки/батальйони штурмових військ, при зарахуванні бійців, які повертаються в СЗЧ на службу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ.

"Множиться на нуль вся проведена реформа та медійна кампанія на відповідний процес. Одночасно з цим відповідні вказівки стають перешкодою для переведення бійців через СЗЧ, які хочуть оминути недосконалу систему переведень, яка на сьогоднішній день просто не працює", - заявили у DeepState.

Теги: #сзч #генштаб #спростування

