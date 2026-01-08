Інтерфакс-Україна
11:01 08.01.2026

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

Інформація про російську окупацію села Андріївка Сумської області не відповідає дійсності, повідомив центр комунікацій угруповання військ "Курськ" в четвер.

"Ще з вечора вівторка росіяни вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині. П’ять ворожих груп намагалися наблизитися до лінії оборони Однак наші десантники зіпсували Різдво окупантам за їхнім стилем. Згодом ще більше десятка росіян вирішили повторити старий трюк із газовою трубою, - для них це закінчилося трагічно. Врешті, кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас із іншого боку піхотою", - йдеться в повідомленні.

В центрі комунікацій зазначили, что обидві групи окупантів було успішно знищено дронами та артилерією 71 окремої аеромобільної бригади та суміжних підрозділів. Окупанти втратили вбитими 42 військовослужбовці.

"Ці епізоди є найкращою відповіддю на поширювані чутки про чергову окупацію росіянами Андріївки", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив про нібито захоплення російськими окупантами захопили в середу сіл Андріївка Сумського району Сумської області та Новомаркове Краматорського району Донецької області, а також просування біля сусіднього з Новомарковим села Майське. Згідно з мапами проєкту, окупанти нібито зайняли 7,58 кв км за добу, "сіра зона" зросла на 2,53 кв км.

Теги: #андріївка #спростування #сумська_область

