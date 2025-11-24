Інтерфакс-Україна
Події
12:57 24.11.2025

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

1 хв читати
В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заперечив інформацію про те, що нібито глава Офісу президента України Андрій Єрмак доручив готувати підозру главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

"Фейк", - написав Литвин у соцмережі Х у понеділок під дописом журналіста The Economist Олівера Керрола.

У своєму дописі журналіст написав про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП після розслідування щодо корупції.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що ніби місля публікації перших частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента Єрмак поставив задачу підконтрольним ОП силовикам готувати підозру керівникові САП.

Теги: #єрмак #спростування #опу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 21.11.2025
Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

22:40 20.11.2025
ЗСУ спростував інформацію ворога про нібито захоплення ним Куп’янська, Ямполя, 80% Вовчанська та 70% Покровська

ЗСУ спростував інформацію ворога про нібито захоплення ним Куп’янська, Ямполя, 80% Вовчанська та 70% Покровська

16:15 20.11.2025
Нардеп Железняк стверджує, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, а Умєров повернувся в Україну

Нардеп Железняк стверджує, що Зеленський вирішив не звільняти Єрмака, а Умєров повернувся в Україну

13:03 19.11.2025
"Нафтогаз" спростовує інформацію про обшуки в компанії

"Нафтогаз" спростовує інформацію про обшуки в компанії

10:51 19.11.2025
Єрмак із Туреччини: Перебуваю на зв'язку представниками адміністрації Трампа, зокрема з Віткоффом

Єрмак із Туреччини: Перебуваю на зв'язку представниками адміністрації Трампа, зокрема з Віткоффом

21:53 18.11.2025
Голова Офісу президента Єрмак має піти у відставку - Веніславський

Голова Офісу президента Єрмак має піти у відставку - Веніславський

18:56 17.11.2025
ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

16:28 14.11.2025
Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

15:23 14.11.2025
Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

Голова Держетнополітики спростовує заяви про підготовку законопроєкту, який сприятиме русифікації публічного простору

14:47 14.11.2025
КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

ВАЖЛИВЕ

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

Кошта поговорив із Зеленським: Єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для успішного результату мирних переговорів для України та Європи

Україна та США працюють, щоб були пункти щодо визволення всіх українських полонених і повернення дітей, – Зеленський

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

ОСТАННЄ

Коаліція охочих збереться у вівторок для обговорення ситуації навколо майбутнього мирного плану для України – Єврокомісія

Зеленський і Наусєда погодилися щодо пунктів, які важливо просувати, щоб забезпечити гарантії миру

Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

Зеленський поінформував Кошту про хід вчорашніх перемовин у Женеві

В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

ЗСУ отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence, майже третина — на оптоволокні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА