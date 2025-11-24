В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заперечив інформацію про те, що нібито глава Офісу президента України Андрій Єрмак доручив готувати підозру главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку.

"Фейк", - написав Литвин у соцмережі Х у понеділок під дописом журналіста The Economist Олівера Керрола.

У своєму дописі журналіст написав про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП після розслідування щодо корупції.

Раніше "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що ніби місля публікації перших частин розслідування НАБУ "Мідас" щодо корупції в оточенні президента Єрмак поставив задачу підконтрольним ОП силовикам готувати підозру керівникові САП.