Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Третій армійський корпус Збройних сил України спростував розповсюджувану російськими окупантами інформацію про нібито взяття ними під контроль селищ Ставки та Новоселівка Лиманської громади Краматорського району Донецької області.

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. І це чергова інформаційна маніпуляція", - йдеться у повідомленні пресслужби Третього армійського корпусу у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що противник використовує на тій ділянці фронту ту ж тактику, що і раніше: "інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи". "Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили у пресслужбі.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка не існує!", — заявив командир бригади Дмитро Рогозюк.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України та OSINT-проєкту DeepState і Ставки, і Новоселівка перебувають під контролем Сил оборони. На мапах американского Інституту вивчення війни (ISW) обидва селища показані у "сірій зоні".