Інтерфакс-Україна
Події
19:10 01.12.2025

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

1 хв читати

Третій армійський корпус Збройних сил України спростував розповсюджувану російськими окупантами інформацію про нібито взяття ними під контроль селищ Ставки та Новоселівка Лиманської громади Краматорського району Донецької області.

"Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. І це чергова інформаційна маніпуляція", - йдеться у повідомленні пресслужби Третього армійського корпусу у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що противник використовує на тій ділянці фронту ту ж тактику, що і раніше: "інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи". "Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили у пресслужбі.

"60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка не існує!", — заявив командир бригади Дмитро Рогозюк.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України та OSINT-проєкту DeepState і Ставки, і Новоселівка перебувають під контролем Сил оборони. На мапах американского Інституту вивчення війни (ISW) обидва селища показані у "сірій зоні".

 

Теги: #фронт #донецька #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:33 01.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

01:28 01.12.2025
Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

01:08 28.11.2025
На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

20:24 26.11.2025
Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

18:29 26.11.2025
У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

03:54 26.11.2025
Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

12:57 24.11.2025
В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

21:20 23.11.2025
П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

17:50 21.11.2025
Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

Речник МЗС спростував інформацію щодо вербування корейців у Сеулі для служби в ЗСУ

22:40 20.11.2025
ЗСУ спростував інформацію ворога про нібито захоплення ним Куп’янська, Ямполя, 80% Вовчанська та 70% Покровська

ЗСУ спростував інформацію ворога про нібито захоплення ним Куп’янська, Ямполя, 80% Вовчанська та 70% Покровська

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА