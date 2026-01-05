Міноборони України про фронт у 2025 році: 61,6 тис. боєзіткнень і майже 2 млн обстрілів

Фото: Генштаб ЗСУ

Загальна кількість боєзіткнень у війні Росії проти України у 2025р. рік склала 61,605 тис., найінтенсивнішою добою було 28 листопада – 311 зіткнень з ворогом, зафіксовано майже 2 млн. обстрілів, повідомила пресслужба Міністерства оборони з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

"Упродовж 2025 року інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, загальна кількість боєзіткнень за рік склала 61 605. Найінтенсивнішою добою року стало 28 листопада – упродовж цієї доби було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у понеділок.

Крім цього, як повідомляє Міноборони, за 2025 р. зафіксовано понад 1,887 млн ворожих обстрілів, в середньому – понад 5,1 тис. обстрілів щодоби. Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано у липні – 177,863 тис.

Під час обстрілів у 2025 році ворог майже 40 тис. разів застосовував реактивні системи залпового вогню.