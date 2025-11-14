Інтерфакс-Україна
Події
09:21 14.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 боєзіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 172 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 п’ятниці.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб.

Теги: #генштаб #боєзіткнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:09 14.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

04:12 14.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

22:10 12.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

01:36 12.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 10 напрямках, 206 боєзіткнень за добу - Генштаб

16:41 03.09.2025
Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

12:56 12.06.2025
На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

10:30 04.04.2025
Кількість боєзіткнень на фронті знизилась на третину за добу, щільність авіаударів росте

Кількість боєзіткнень на фронті знизилась на третину за добу, щільність авіаударів росте

12:02 28.03.2025
Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб

Кількість боєзіткнень на фронті дещо знизилась, щільність авіаударів продовжує рости – Генштаб

12:07 27.03.2025
Кількість боєзіткнень на фронті перевищила 220 за добу, майже третина - на покровському напрямку

Кількість боєзіткнень на фронті перевищила 220 за добу, майже третина - на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Росія ударила 430 дронами та 18 ракетами, загинуло 4 людини – Зеленський

У Києві загинули троє людей, до 26 збільшилася кількість постраждалих, серед них діти

У Києві внаслідок ракетного удару РФ загинула одна людина, щонайменше 24 поранені, врятовано понад 40 осіб

ОСТАННЄ

Україна інформує Конгрес США щодо справи про корупцію в енергетиці – посол Стефанішина

На 1 тис. грн "Зимової підтримки" не можна буде придбати підакцизні товари - Кабмін

Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях – ПС ЗСУ

Кабмін дозволив розробникам оборонних технологій оформлювати статус критично важливих підприємств

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

Пропоноване збільшення педагогічного навантаження загрожує звільненню понад 70 тис. учителів - Профспілка працівників освіти

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільні кроки для тиску на Росію

Росіяни вдруге вдарили по підприємству в Сумах, почалася пожежа – ОВА

Кабмін пропонує підвищити обсяги президентських грантів для молодих учених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА