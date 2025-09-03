Інтерфакс-Україна
Події
16:41 03.09.2025

Половина боєзіткнень на цю годину прийшлася на покровський напрямок - Генштаб

58 бойових зіткнень відбулося від початку поточної доби станом на 16:00 на всіх фронтах російської війни, з них половина – лише на одному покровському напрямку в Донецькій області, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в середу.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Мирноград, Сухий Яр, Покровськ, Звірове. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 23 атаки", - йдеться у зведенні.

На лиманському напрямку в Донецькій області загарбницька армія атакувала вісім разів, на інших – від двох до чотирьох. На гуляйпільському та оріхівському напрямках в Запорізькій області від початку доби ворог не зафіксовано наступальних дій ворога.

Як повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, російське військове командування передислокувало одні з найкращих сил морської піхоти та повітряно-десантних сил окупантів з північної Сумської області та херсонського напрямку до Донецької області, що вказує на бажання окупантів восени 2025 року сконцентруватися на захопленні решти Донецької області, зокрема в районах міст Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

Теги: #генштаб_зсу #війна #боєзіткнення

