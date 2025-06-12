Інтерфакс-Україна
Події
12:56 12.06.2025

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

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На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на новопавлівському напрямку зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень - 46, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Найскладнішим на півдні є новопавлівський напрямок. За минулу добу там зафіксовано рекорд - 46 бойових зіткнень за добу. Це найбільше з початку широкомасштабного російського вторгнення", - сказав він в ефірі телемарафону.

Противник намагався штурмувати українські позиції в напрямку населених пунктів Вільне Поле, Зелене Поле, Костянтинопіль і "ще низку населених пунктів на цьому доволі невеликому напрямку", додав Волошин.

За його словами, також дуже неспокійно на гуляйпільському напрямку, де противник намагається прорватися в напрямку н.п. Малинівка, застосовує мототехніку, постійно завдає ударів некерованими авіаційними ракетами.

Крім того, ворог проводить штурмові дії в напрямку н.п. Мала Токмачка, Степове, Лобкове, та намагається прорвати лінію оборони і захопити плацдарм десь поблизу Оріхова. Всі штурмові дії противник проводять малими групами піхоти, що відбуваються за підтримки авіації та артилерії.

"Є на нашому напрямку один сумний рекорд: ворог протягом доби застосував 797 дронів-камікадзе, що доволі велика кількість. Якщо брати по всій лінії бойового зіткнення, то кожен 4-5 FPV-дрон був застосований у нас на півдні", - наголосив Волошин.

Теги: #рекорд #новопавлівський_напрямок #боєзіткнення

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