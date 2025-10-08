Нардепи подали в держбюджет-2026 загалом 3339 поправок і побили 19-річний рекорд

Кількість поданих поправок до проєкту державного бюджету 2026 року склала 3339, що на 59% більше, ніж нардепи запропонували для держбюджету-2025, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Народні депутати побили 19-річний рекорд по кількості правок в бюджет До проєкту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, це більше ніж на 59% більше ніж в минулому році. В Бюджет-2025 було подано 2098 правок", - написала очільниця комітету у Facebook.

За словами Підласи, найбільше поправок (910) подала "Європейська солідарність". Також багато поправок надійшло від "Слуги народу" (652), МФО "Розумна політика" (470), "Голос" – (437).

Щодо пропозицій від нардепів, то найбільше поправок запропонували Артур Герасимов (фракція "Європейська солідарність") – 662, Ярослав Железняк (фракція "Голос") – 254, а також Дмитро Разумков – 254 правки.

"Якщо витратити на розгляд кожної поправки бодай 90 секунд, то їх заслуховування триватиме понад 10 повних робочих днів", - додала Підласа.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

19 вересня Верховна Рада заслухала внесений урядом проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.