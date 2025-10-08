Інтерфакс-Україна
Економіка
10:41 08.10.2025

Нардепи подали в держбюджет-2026 загалом 3339 поправок і побили 19-річний рекорд

2 хв читати
Нардепи подали в держбюджет-2026 загалом 3339 поправок і побили 19-річний рекорд

Кількість поданих поправок до проєкту державного бюджету 2026 року склала 3339, що на 59% більше, ніж нардепи запропонували для держбюджету-2025, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Народні депутати побили 19-річний рекорд по кількості правок в бюджет До проєкту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, це більше ніж на 59% більше ніж в минулому році. В Бюджет-2025 було подано 2098 правок", - написала очільниця комітету у Facebook.

За словами Підласи, найбільше поправок (910) подала "Європейська солідарність". Також багато поправок надійшло від "Слуги народу" (652), МФО "Розумна політика" (470), "Голос" – (437).

Щодо пропозицій від нардепів, то найбільше поправок запропонували Артур Герасимов (фракція "Європейська солідарність") – 662, Ярослав Железняк (фракція "Голос") – 254, а також Дмитро Разумков – 254 правки.

"Якщо витратити на розгляд кожної поправки бодай 90 секунд, то їх заслуховування триватиме понад 10 повних робочих днів", - додала Підласа.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд вніс до парламенту проєкт держбюджету-2026. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн).

19 вересня Верховна Рада заслухала внесений урядом проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.

Теги: #рекорд #держбюджет #поправки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 06.10.2025
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

20:34 03.10.2025
Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

10:32 01.10.2025
Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

17:17 30.09.2025
Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

Міносвіти просить передбачити ще 35 млн грн на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту в проекті держбюджету-2026

15:46 30.09.2025
Соціальний комітет Ради рекомендує збільшити на 7,6 млрд грн фінансування ветеранської політики в проекті держбюджету-2026

Соціальний комітет Ради рекомендує збільшити на 7,6 млрд грн фінансування ветеранської політики в проекті держбюджету-2026

14:49 30.09.2025
Передбачені в проекті держбюджету-2026 кошти на Держкіно не дозволить взагалі фінансувати кінематограф - голова Агентства

Передбачені в проекті держбюджету-2026 кошти на Держкіно не дозволить взагалі фінансувати кінематограф - голова Агентства

13:32 30.09.2025
Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

Асоціація прифронтових міст закликає Кабмін та Раду врахувати їхні пропозиції до держбюджету-2026

12:58 25.09.2025
Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

18:12 24.09.2025
Витрати на охорону здоров'я в проєкті держбюджету-2026 збільшено на 38,2 млрд грн - Ляшко

Витрати на охорону здоров'я в проєкті держбюджету-2026 збільшено на 38,2 млрд грн - Ляшко

17:05 20.09.2025
Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%

Видатки загального фонду держбюджету у серпні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1%

ВАЖЛИВЕ

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

ОСТАННЄ

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Bolt знизив з 1 жовтня комісію з водіїв у Києві з 25% до 20%

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

Україна планує приблизно на 30% збільшити імпорт газу через атаки РФ – глава Міненерго

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

"Ліси України" за 9 міс. наростили дохід на 25,4%

"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

Діджиталізований пункт сортування відходів відкрився на території ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА