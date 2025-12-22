Інтерфакс-Україна
Економіка
19:15 22.12.2025

Revolut попередив про закриття рахунків українців з 22 лютого 2026 року

Необанк Revolut, який у лютому цього року офіційно оголосив про початок роботи в Україні, у понеділок попередив українських клієнтів, що вимушений буде закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року.

"Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України", – йдеться у повідомленнях, який банк розіслав користувачам і з якими ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що протягом двох місяців ще є змога користуватися рахунками у звичайному режимі, але після 22 лютого наступного року зняти залишок з рахунку можна буде лише через зовнішній банківський переказ. Крім зняття всіх залишків клієнтам рекомендують завантажити виписки з рахунків, бо вони можуть знадобитися для записів або для інших фінансових установ у майбутньому.

"Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться", – зазначається у повідомленнях.

Як повідомлялося, британський фінтех Revolut 11 лютого 2025 року після півторамісячного бета-тестування офіційно зайшов на український ринок на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком Revolut Bank UAB (Литва). Водночас через два тижні Національний банк України (НБУ) наголосив на необхідності отримання фінтехом ліцензії на діяльність в Україні, яку Revolut планував отримати пізніше.

У квітні заступник голови НБУ Дмитро Олійник заявляв, що Нацбанк зацікавлений у виході необанка Revolut на український ринок, але в межах законодавчих і регуляторних вимог, тож веде з ним діалог про отримання банківської ліцензії. В інтерв’ю NV Бізнес він повідомив, що, за оцінками регулятора, українці відкрили приблизно до 100 тис. рахунків у Revolut.

Проти виходу на український ринок Revolut без отримання ліцензії виступав monobank – найбільший український необанк, другий за кількістю роздрібних карткових клієнтів в Україні.

Revolut був заснований 2015 року у Великій Британії, його штаб квартира знаходиться в Лондоні.

