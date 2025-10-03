Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

Аеропорт Мюнхена тимчасово призупиняв роботу в ніч з четверга на п'ятницю через виявлення дронів, повідомляє Spiegel.

"Через спостереження дронів у четвер увечері в аеропорту Мюнхена було скасовано 17 рейсів (точна кількість спочатку була незрозумілою). Федеральна поліція оголосила вночі, що кілька людей повідомили про те, що бачили дрон поблизу аеропорту. Пізніше також були зафіксовані спостереження над територією аеропорту. Спочатку було неясно, чи це був один, чи кілька дронів. Повідомлялося, що злітно-посадкові смуги були закриті з 22:18 того ж вечора. Співробітники поліції стежили за районом та шукали літаючі об'єкти та підозрюваних, але безуспішно. Також був задіяний поліцейський гелікоптер", - йдеться в повідомленні Spiegel.

За інформацією оператора аеропорту, близько 3000 пасажирів постраждали від збоїв у русі.

"Цей інцидент стався у напружений час: наприкінці вересня кілька дронів пролетіли над Шлезвіг-Гольштейном. Обставини спостережень на півночі Німеччини є вибухонебезпечними. За інформацією SPIEGEL, влада розслідує підозру про те, що безпілотний літальний апарат навмисно пролетів над важливими об'єктами критичної інфраструктури наприкінці минулого тижня для їх обстеження, зокрема над електростанцією, університетською лікарнею Кіль і навіть штаб-квартирою уряду землі (Шлезвіг-Гольштейн – ІФ-У)", - пише видання.

За повідомленням Reuters мюнхенський аеропорт поновив роботу близько 6 ранку за Києвом.