Інтерфакс-Україна
Події
07:23 03.10.2025

Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

1 хв читати
Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

Аеропорт Мюнхена тимчасово призупиняв роботу в ніч з четверга на п'ятницю через виявлення дронів, повідомляє Spiegel.

"Через спостереження дронів у четвер увечері в аеропорту Мюнхена було скасовано 17 рейсів (точна кількість спочатку була незрозумілою). Федеральна поліція оголосила вночі, що кілька людей повідомили про те, що бачили дрон поблизу аеропорту. Пізніше також були зафіксовані спостереження над територією аеропорту. Спочатку було неясно, чи це був один, чи кілька дронів. Повідомлялося, що злітно-посадкові смуги були закриті з 22:18 того ж вечора. Співробітники поліції стежили за районом та шукали літаючі об'єкти та підозрюваних, але безуспішно. Також був задіяний поліцейський гелікоптер", - йдеться в повідомленні Spiegel.

За інформацією оператора аеропорту, близько 3000 пасажирів постраждали від збоїв у русі.

"Цей інцидент стався у напружений час: наприкінці вересня кілька дронів пролетіли над Шлезвіг-Гольштейном. Обставини спостережень на півночі Німеччини є вибухонебезпечними. За інформацією SPIEGEL, влада розслідує підозру про те, що безпілотний літальний апарат навмисно пролетів над важливими об'єктами критичної інфраструктури наприкінці минулого тижня для їх обстеження, зокрема над електростанцією, університетською лікарнею Кіль і навіть штаб-квартирою уряду землі (Шлезвіг-Гольштейн – ІФ-У)", - пише видання.

За повідомленням Reuters мюнхенський аеропорт поновив роботу близько 6 ранку за Києвом.

 

 

Теги: #дрони #німеччина #аеропорт #закриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 02.10.2025
Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

19:05 02.10.2025
Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

Стефанчук розраховує на лідерство Німеччини у розблокуванні першого кластера переговорів з ЄС

12:17 02.10.2025
Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

Франція затримала російський танкер, який підозрюють у запуску дронів в Данії

11:50 02.10.2025
Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

11:28 02.10.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

15:57 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених росактивів як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

13:43 01.10.2025
Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

08:26 01.10.2025
У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак C130 піротехнікою після його зльоту

18:44 29.09.2025
Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

17:12 28.09.2025
Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Двоє постраждалих через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

3 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Україна отримала $133 млн в рамках проєкту Світового банку SURGE на підтримку фіскального управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА