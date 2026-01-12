Президент звільнив Рудницького з посади очільника Волинської ОВА, т.в.о став його заступник Романюк

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади голови Волинської обласної державної адміністрації (ОВА) та призначив тимчасово виконуючим обов'язки очільника цієї ОВА Романа Романюка.

Відповідні укази №43/2026 та №44/2026 від 12 січня оприлюднені на сайті президента України.

Рудницький (1978 р.н.) у 2002-2024 роках служив в органах СБУ, 12 листопада 2024 р був призначений головою Волинської обласної державної адміністрації

Джерела: https://www.president.gov.ua/documents/432026-58025

https://www.president.gov.ua/documents/442026-58029