Волинська область зазнала масованої атаки БпЛА: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та масштабні відключення світла - ОВА

Упродовж ночі Волинська область перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників типу Shahed, які завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури, загалом кілька десятків БпЛА атакували регіон, частину з них було збито силами протиповітряної оборони.

Водночас зафіксовано й влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Їх гасіння триває, зокрема в Луцьку та Ковельському районі.

"У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває. За інформацією "Волиньобленерго" наразі відключено 103341 абонентів", - повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький у Телеграм-каналі.