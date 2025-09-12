Ракета випадково впала з військового літака на будинок у Волинській області – ЗМІ

Авіаінцидент, під час якого боєприпас з українського військового літака випадково впав на житловий будинок, обійшовся без жертв, повідомила волинська регіональна телекомпанія АВЕРС у четвер.

11 вересня у селі Копилля Луцького району Волинської області з українського винищувача впала ракета, у результаті чого було зруйновано житловий будинок. За словами очевидців, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернув у напрямку Білорусі. Жителі села підтверджують вибух і кажуть, що ракета нібито випадково впала із українського літака", - повідомляє АВЕРС.

Як повідомили джерела телеканалу АВЕРС, у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На момент інциденту людей у будинку не було.

Агентство "Волинські новини" повідомило, що за інформацією Державного бюро розслідувань, там "розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля".

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них)", - інформує агенство.

