Події
05:45 07.08.2025

Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

Органи прокуратури оголосили 59 підозр чиновникам в двох областях України, повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко в офіційному телеграм-каналі у середу.

"Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном", - написав Кравченко в Телеграм.

Зокрема, за його інформацією в Івано-Франківській області оголошено 40 підозр:

-ПрАТ "Сегежа Україна" — 25% акцій належать державі, 75% — громадянам рф. Підприємство — під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина. 

-Голова та депутат Верховинської селищної ради — отримання хабаря за "вирішення" земельного питання.

-Директор дослідної станції НААН — занижував вартість продукції.

-Керівник компанії-постачальника послуг- привласнення бюджетних коштів.

-Колишній в.о. начальника ГУ ДСНС області оборудки з закупівлями.

-Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради — підозри за розтрату і зловживання.

У Волинській області за інформацією Генпрокурора оголошено 19 підозр:

-Підгайцівський сільський голова — підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.

-Керівник Радошинського піщаного кар’єра і 5 підлеглих — викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", який продавали за готівку.

-Інспектор митного поста "Ягодин" — сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля"

Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. 

Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/427

Теги: #генпрокурор #волинська #підозри #франківська

