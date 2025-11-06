Інтерфакс-Україна
Події
02:57 06.11.2025

Депутатів від ультраправої AfD підозрюють у зборі стратегічної інформації про стан оборони Німеччини - ЗМІ

Оборонне відомство ФРН і високі військові чини побоюються, що депутати від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) використовують запити для отримання стратегічної інформації, повідомило видання Spiegel у середу, посилаючись на власні джерела в міністерстві оборони ФРН.

Зокрема, Spiegel, зі слів неназваних джерел, зазаначає, що в міністерстві переконані, що деякі парламентарії "навмисно опрацьовують анкети з Москви", що стосуються як конкретних військових можливостей Бундесверу, так і графіків закупівель, спрямованих на усунення недоліків в армії.

Схоже занепокоєння, як вказує видання, висловив й голова комісії з питань оборони Бундестагу Томас Ревекамп.

"Цілком очевидно, що фракція AfD подає багато систематично пов'язаних між собою і дуже детальних запитів щодо військових можливостей і недоліків у можливостях Бундесверу", – сказав Ревекамп в інтерв'ю Spiegel, додавши, що враховуючи сукупний характер цих запитів та ступінь їх деталізації, це не можна "пояснити обґрунтованою зацікавленістю питаннями, що мають на меті парламентський контроль над урядом".

"Метою тут є навмисне і систематичне отримання військової інформації стратегічного значення від міністерства оборони Німеччини та Бундесверу, яка була б дуже цінною для іноземних держав, особливо для Росії, яка протягом багатьох років постійно інтенсифікує шпигунську діяльність та гібридні атаки проти Німеччини", - сформулював підозру Ревекамп.

Spiegel звертає увагу, що фракція AfD у Бундестазі особливо цікавиться темою дронів, захисту від них та критичною інфраструктурою. До прикладу, депутати цієї фракції подали загалом 27 запитань про те, скільки центрів обробки даних наразі має МВС і які з них мають аварійне електропостачання, здатне функціонувати в кризових ситуаціях, що тривають кілька годин або днів.

"AfD також цікавиться підготовкою інших відомств – цифровізації, транспорту, фінансів та оборони – до потенційних кібератак", – зазначає Spiegel. На думку видання "детальні відповіді на такого типу питання можуть бути особливо цінні для однієї особи, а саме – Путіна "за вказівкою якого хакери вже багато років викрадають в Німеччині політичні й економічні таємниці".

Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-spionagevorwuerfe-wegen-anfragen-zu-bundeswehr-faehigkeiten-a-04200ee6-4f2c-4c17-ba41-b1c17d63a90f

Теги: #німеччина #підозри #бундестаг #ультраправі

