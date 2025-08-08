Інтерфакс-Україна
Події
14:40 08.08.2025

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

1 хв читати
СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

В Службі безпеки України заявляють, що надали окремі матеріали із підтвердженням обґрунтованості оголошених детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозр, весь масив доказів буде наданий суду.

"7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

У відомстві зазначають: "Весь масив доказовової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами".

Теги: #підозри #сбу #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:13 08.08.2025
СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

14:56 08.08.2025
Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

11:31 08.08.2025
Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

Директор НАБУ: Будемо просити СБУ опублікувати всі матеріали щодо детективів, які підозрюються в держзраді

15:54 07.08.2025
"Євросолідарність" ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина

"Євросолідарність" ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина

13:03 07.08.2025
СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

05:45 07.08.2025
Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

Прокуратура оголосила 59 підозр чиновникам в Івано-Франківській та Волинській областях - Генпрокурор

17:24 31.07.2025
Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

12:25 30.07.2025
В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

18:40 25.07.2025
Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

05:37 15.07.2025
Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

ВАЖЛИВЕ

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Президент Латвії проінформував Зеленського про підтримку Ригою ініціативи НАТО щодо озброєння України - PURL

Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

Мінрозвитку та концесіонер Херсонського порту обговорили перегляд умов концесії з урахуванням форс-мажору

Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА