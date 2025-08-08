СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

В Службі безпеки України заявляють, що надали окремі матеріали із підтвердженням обґрунтованості оголошених детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозр, весь масив доказів буде наданий суду.

"7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

У відомстві зазначають: "Весь масив доказовової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами".