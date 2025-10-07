Інтерфакс-Україна
Генпрокурор: за місяць роботи порталу "СтопТиск" поступило 44 звернення від підприємців, відновлено права 12 бізнесів

За місяць роботи порталу "СтопТиск", який забезпечує пряму комунікацію бізнесу з прокуратурою, поступило 44 звернення від підприємців, 28 з них вже розглянуто, а 12 бізнесів отримали результат, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Наша платформа (портал "СтопТиск") - не про формальності, це реальний інструмент захисту підприємців. Незаконні обшуки, вилучення майна, блокування діяльності чи затягування розслідувань, - тепер бізнес може повідомити про це напряму до органів прокуратури", - написав генпрокурор в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, кожне звернення автоматично отримує номер і надходить до уповноваженого підрозділу Офісу Генерального прокурора та відповідної обласної прокуратури.

"Раніше такі звернення могли розглядатися місяцями, а то й роками. Тепер — все під контролем Офісу Генерального прокурора і моїм особисто", - запевнив Кравченко.

Він повідомив про результати першого місяця роботи: "Надійшло 44 звернення від підприємців; 28 повідомлень вже розглянуто; 12 бізнесів отримали результат — порушення усунуті, права відновлені; решта звернень — у роботі".

Генпрокурор навів кілька прикладів. Зокрема, як зазначив він, були звернення від трьох компаній з американськими інвестиціями.

"Ми провели зустріч із акціонером, генеральним директором і представником Посольства США. Перевірка показала, що в шести відкритих провадженнях дії компаній взагалі не були предметом розслідування. Результат: одне провадження закрито, в чотирьох призначено експертизи", - повідомив генпрокурор.

"Жінка-підприємець заявила про затягування слідства, у якому була потерпілою, і безпідставне відкриття проваджень проти неї самої.

Після перевірки прокурори закрили безпідставні справи, змінили кваліфікацію у головному провадженні та вручили підозри справжнім винним", - навів Кравченко інший приклад співпраці прокуратури з бізнесом.

Також, за його словами, було повернуто незаконно вилучені кошти. "Харківська область: у компанії під час обшуків забрали 20 тис. євро та $112 тис. Через тиждень прокурори домоглися повернення всіх коштів. Одеська область: вилучили 827 тис. грн, 150 євро та $6300. Прокуратура забезпечила повернення всіх активів", - поінформував генпрокурор.

Від резюмував: "Так, наша правоохоронна система не ідеальна, але ми змінюємось і сьогодні відкриті до діалогу, задля відновлення справедливості і зміцнення довіри бізнесу до органів прокуратури".

Теги: #кравченко #стоптиск #генпрокурор

