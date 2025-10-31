Інтерфакс-Україна
Події
16:35 31.10.2025

Генпрокурор обговорив з президентом Литви створення Спецтрибуналу та невідворотність покарання за воєнні злочини

Генеральний прокурор Руслан Кравченко в ході робочого візиту до Литовської Республіки обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії і невідворотність покарання для всіх причетних до воєнних злочинів.

"30-31 жовтня здійснив робочий візит до Литовської Республіки. Головна мета – перша в історії екстрадиція російського військовослужбовця за воєнні злочини, здійснені на території України, та координація подальших кроків у цьому напрямі", - повідомив Кравченко в телеграм-каналі в п’ятницю.

Він зазначив, що під час візиту мав дві ключові зустрічі, які вкотре підтвердили стратегічну єдність України та Литви.

"Зустріч із Президентом Литви паном Гітанасом Науседою. Мав честь від імені українського народу висловити щиру вдячність за непохитну підтримку нашої держави, яка не припиняється від перших днів російської агресії", - зазначив Кравченко.

"Обговорили ключові напрями співпраці у сфері правосуддя: створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії; невідворотність покарання для всіх причетних до воєнних злочинів; підтримку Литви на міжнародній арені, завдяки якій голос справедливості звучить голосно й чітко", - наголосив генпрокурор.

Він додав, що окремо подякував Литві за допомогу у відновленні соціальної та освітньої інфраструктури Київщини зокрема, дитячого садка в Ірпені та Бородянського ліцею.

Крім того, за словами Кравченка, він зустрівся із Генеральним прокурором Литви пані Нідою Грунскене. "Ми закріпили результат, який уже увійшов в історію: екстрадицію російського військовослужбовця за принципом універсальної юрисдикції", - поінформував генпрокурор.

Він уточнив, що під час розмови з генпрокурором Литви зосередилися на "поглибленні співпраці в межах Спільної слідчої групи (JIT) "Справа України", посиленні координації щодо протидії вербуванню російськими спецслужбами тимчасово переміщених громадян України; протидії транскордонному шахрайству наші спільні групи демонструють значні результати у справах так званих "кол-центрів".

Крім того, як наголосив генпрокурор, він обговорив з литовською колегою посилення роботи Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ICPA).

"Окремо подякував литовським колегам за матеріально-технічну підтримку прифронтових прокуратур. Для нас це реальна, конкретна допомога, яка посилює нашу стійкість", - резюмував Кравченко.

