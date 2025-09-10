Президент Литви про російські дрони над Польщею: РФ навмисно створює дедалі більшу загрозу для Європи

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до руйнування російської військової економіки у відповідь на появу російських дронів у повітряному просторі Польщі в ніч на середу, відзначивши, що такі дії РФ є цілеспрямованими.

"Росія навмисно розширює свою агресію, створюючи дедалі більшу загрозу для Європи. Рій дронів над територією Польщі є ще одним доказом цього, як і її загрозлива риторика щодо східного флангу НАТО. Світ повинен зупинити агресора — зруйнувати його військову економіку та його здатність знищувати і вбивати", - написав Науседа в соцмережі Х в середу.